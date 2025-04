ANSES: las claves importantes para el Programa Hogar en abril de 2025

El Gobierno anunció junto a la Secretaría de Energía y la ANSES el calendario de pagos del Programa Hogar para abril de 2025, lo que confirma el regreso de la ayuda familiar.

Se aplicarán nuevas restricciones para el cobro del Programa Hogar. Aquellos beneficiarios que superen el umbral de ingresos o cuenten con conexión a la red de gas natural no recibirán el subsidio destinado a la compra de garrafas.

Los beneficiarios del Programa Hogar

El Programa Hogar está diseñado para beneficiar a las familias que no tienen acceso a la red de gas natural y cuyos ingresos no superen ciertos límites. Ningún miembro del grupo familiar debe tener un servicio de gas natural a su nombre ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas. Además, los ingresos del hogar no deben exceder los dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). En caso de que haya una persona con discapacidad en el hogar, el límite de ingresos se eleva a tres SMVM.

En provincias como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones (Buenos Aires), el límite de ingresos es de 2,8 SMVM. Si en el hogar hay una persona con discapacidad, el tope asciende a 4,2 SMVM.

Los requisitos para acceder al Programa Hogar

Para continuar recibiendo el subsidio del Programa Hogar, los hogares deberán cumplir con los siguientes requisitos:

No contar con una conexión a la red de gas natural ni estar inscripto en la Tarifa Social de Gas.

Ingresos familiares inferiores a 2 SMVM o, en el caso de monotributistas, hasta la categoría C.

En hogares con una persona con discapacidad, el límite de ingresos se amplía a 3 SMVM o hasta la categoría D del monotributo.

La manera de acceder al Programa Hogar

Los que necesiten tramitar el subsidio por primera vez o regularizar su situación pueden hacerlo mediante estas opciones:

Opción virtual:

Ingresar al sitio web de ANSES y completar la solicitud en la sección Mi ANSES.

Contar con una Clave de la Seguridad Social, que puede gestionarse online.

Para obtener el formulario de inscripción, enviar un correo a [email protected].

Opción presencial: