Carlos Paz tiene la primera residencia médica en oncología clínica

La doctora Norma Pilnik es médica, científica y una hija adoptiva de Villa Carlos Paz, donde abrió la primera residencia médica en oncología clínica. Se trata de una gran iniciativa que apunta a la formación de recursos humanos en la Red Integrada del Hospital Italiano y funcionará en las instalaciones del Sanatorio Punilla.

«Aquí crié a mis hijos y me siento parte de la comunidad. Por eso -además de mi atención durante tantos años en oncología y de organizar con mi equipo y los pacientes que me acompañan, varias jornadas de divulgación y acercamiento social- creo que la Villa merece mi devolución formando recursos humanos en el área de oncología clínica, que es (después de los accidentes) una de las principales causas de muerte»; destacó la médica a EL DIARIO.

«Después de bastante trabajo hemos logrado la aprobación, por parte de las autoridades correspondientes, de la Residencia Médica en la especialidad de Oncología Clínica. Esta se llevará a cabo en la Red Integrada del Hospital Italiano, sede filial Carlos Paz, y comenzará en pocos días. Armamos un servicio clínico que cumple con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y por el RUPES (Registro Único de Profesionales de la Salud). Tenemos un caudal muy importante de pacientes, de Carlos Paz y otras poblaciones de Punilla. Personalmente, formo recursos humanos desde el año 2001, dentro y fuera del aula»; añadió.

En otro fragmento de la entrevista, Pilnik sostuvo: «Queremos que quienes trabajan en Carlos Paz, quienes viven acá, tengan la posibilidad de hacer una residencia médica real, en el verdadero sentido de lo que significa una residencia: una capacitación estructurada, con 48 horas semanales de formación, incluyendo rotaciones en el Hospital Italiano de Córdoba en distintas áreas, como lo establece el programa. Además, tenemos convenios con otros centros del país y estamos tramitando vinculaciones para participar en comités de tumores internacionales en español. Lo importante es que el Consejo de Médicos ya aprobó esta residencia, y quienes la realicen obtendrán el título oficial de especialista en Oncología Clínica, aquí mismo en Carlos Paz».

«No es algo menor destacar que la residencia será remunerada. No es una concurrencia gratuita, sino una formación con ingresos económicos, comparables a otras residencias médicas en Córdoba. Yo trabajo en este ámbito desde 2001, ahora mi desafío es el Gran Córdoba: Villa Carlos Paz será la primera unidad satélite de la Red Integrada del Hospital Italiano. Nuestro objetivo es evitar la emigración de profesionales. Tenemos excelentes profesionales en la zona. La carrera dura tres años, y no es necesario hacer una residencia previa en clínica médica porque la Práctica Final Obligatoria (PFO) ya ofrece la base necesaria»; destacó.

Se trata de la primera especialización en el Gran Córdoba con estas características y remunerada. Se suma además la incorporación de inteligencia artificial, métodos diagnósticos de alta calidad, tanto invasivos como no invasivos y se logró articular un convenio con la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), que permite a todos los oncólogos del país acceder a la capacitación teórica de manera virtual. «Tenemos el soporte necesario: un sólido servicio clínico formado en el Hospital Italiano de Córdoba, ocho sillones de quimioterapia, dos consultorios, y tecnología como campanas de flujo laminar. No tenemos nada que envidiarle a ningún centro importante. Frente a una urgencia, contamos con el respaldo del Hospital Italiano en Córdoba, y si algo no lo tenemos en Carlos Paz, podemos gestionarlo. Vamos a asegurarnos de que todos cumplan con el programa: si deben rotar dos meses en Córdoba para ver anatomía patológica o pasar por radioterapia, los convenios están firmes»; completó la doctora.

Los requisitos para sumarse a la residencia: ser médico/a egresado/a de cualquier universidad argentina o extranjera con convenio con nuestro país; cumplir con la carga horaria de 48 horas semanales y asistir a la formación teórica virtual única a nivel nacional, dictada por la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Se debe cumplir además con las rotaciones en el Hospital Italiano de Córdoba y realizar seis guardias mensuales. La clínica tiene una duración de tres años y se entrega certificado otorgado por el Consejo de Médicos de Córdoba, habilitante para obtener la matrícula de especialista.

¿Dónde pueden inscribirse los interesados?

Pueden contactarse con el Servicio de Oncología del Sanatorio Punilla, de lunes a viernes, a partir de las 14 hs. o consultar al teléfono/WhatsApp: (3515) 631117. También pueden llamar directamente al sanatorio y consultar a los profesionales médicos.