Milei y una docente de Córdoba, entre las 100 personas más influyentes del mundo

EE.UU. Dos argentinos, el presidente Javier Milei y la bióloga y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Sandra Díaz, fueron elegidos entre las 100 personalidades más influyentes del mundo, según el listado que publicó la revista estadounidense Time.

La nómina está integrada, entre otros, por Donald Trump y Claudia Sheinbaum, los presidentes de Estados Unidos y México respectivamente, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

El selecto listado, además, lo integran los empresarios Elon Musk y Mark Zuckerberg; el cantante Ed Sheeran y la actriz Scarlett Johansson, entre otras personalidades.

Time argumentó la presencia de Milei entre las 100 personas más influyentes con un breve artículo firmado por Ian Bremmer, uno de sus editores. “En 2023, el candidato Milei se ofreció a los votantes como el rayo de luz antiestablishment que Argentina necesitaba para controlar la inflación crónica y la disfunción del gobierno. Veinte meses después, los escépticos -yo era uno de ellos- están en retirada”, planteó en el texto.

“Desde que Milei entró en la Casa Rosada como Presidente, los votantes han castigado a los líderes electos y a los partidos gobernantes en India, Sudáfrica, Francia, Gran Bretaña, Japón, Alemania y Estados Unidos, en parte porque los precios han subido. Milei es el líder del G-20 que ha asumido los mayores riesgos para enderezar el rumbo de su país... y están dando sus frutos. La inflación anual en Argentina cayó de un asombroso 289% en abril de 2024 a un 66,9% en febrero de 2025?, agregó.

A su vez, sostuvo: “Los críticos dicen que Milei está controlando la inflación con medidas de austeridad que pesan mucho sobre los pobres, pero también se han equivocado en ese frente: la tasa nacional de pobreza cayó del 52,9% en la primera mitad de 2024 al 38,1% en la segunda mitad”.

Para completar, el columnista indicó: “El sistema político de Argentina lleva décadas maltrecho. Resultó que necesitaban a alguien que realmente lo arreglara”.

Sandra Díaz, de Córdoba al mundo

“Con un millón de las ocho millones de especies de plantas y animales del planeta en peligro de extinción y escasos fondos para proteger la naturaleza, el mundo necesita muchos más líderes como Sandra”, publicó la revista Time al distinguir como una de las 100 personalidades más influyentes del mundo a la bióloga argentina Sandra Díaz, investigadora superior del Conicet y docente en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Díaz desarrolló en sus trabajos el concepto de “diversidad funcional”. Que consiste en considerar no solo el número de especies sino en comprender cómo interactúan con su entorno y cómo afectan al resto del tejido vivo

Time describó a Díaz con una analogía: “Los buenos maestros no solo conocen el número de niños en su guardería, sino que también comprenden las características de cada uno y la dinámica de las interacciones en clase. Lo que un buen maestro hace en el aula, la ecóloga Sandra Díaz lo hace por el mundo natural”.

Nacida en 1961, la investigadora superior del Conicet en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) y docente investigadora en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, es una defensora incansable de la idea de que la biodiversidad es esencial no solo para la salud del planeta, sino también para el bienestar humano.

Uno de los principales logros de Díaz es el desarrollo del concepto de “diversidad funcional”, que cambia la forma en que entendemos la biodiversidad. En lugar de limitarse a contar especies, Díaz profundiza en cómo estas especies interactúan entre sí y con su entorno.

Como ella misma explica, “no todas las plantas —ni todos los seres vivos— aportan lo mismo al ecosistema. Algunas fijan carbono, otras controlan el agua, algunas protegen los suelos”.

En su investigación, demuestra que la naturaleza no está separada de nosotros, sino que somos parte de ella. Como afirmó en varias entrevistas, “la naturaleza no está ahí afuera, separada de nosotros”.

Esta visión desafía los paradigmas tradicionales que perciben a los seres humanos como ajenos a los ecosistemas. Según Díaz, estamos conectados con el resto de los seres vivos a través de procesos ecológicos y biológicos, compartiendo un ancestro común y relaciones interdependientes que afectan tanto a nuestra salud como a la de los ecosistemas.

A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y distinciones internacionales, como el Premio Tyler de Logro Ambiental 2025, un galardón considerado el “Nobel del Medio Ambiente”. Además, su inclusión en la lista de la revista Nature como una de las científicas más influyentes en 2019 y su premio Princesa de Asturias en 2019 demuestran la relevancia global de su trabajo.

En 2023, Díaz fue reconocida con el Premio Konex de Brillante en Ciencia y Tecnología en Argentina y la Medalla Linneana por la Sociedad Linneana de Londres.