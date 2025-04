El mensaje de Cristina por la muerte del Papa : “Fue el rostro de una iglesia más humana”

Buenos Aires. La expresidente de la Nación, Cristina Kirchner, recordó al Papa Francisco luego de la noticia de su muerte a los 88 años.

“La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que, como a Megafón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo ‘Es mi libro preferido, me encanta Marechal’”, rememoró la líder del Partido Justicialista.

Y agregó: “Coincidimos en que “Megafón, o la guerra”, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como Papa".

A su vez -en las redes sociales-, consideró que Francisco “fue el rostro de una Iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo”. Y concluyó: “Te vamos a extrañar Francisco, la tristeza que tenemos es infinita”.

En marzo de 2013, Cristina Kirchner fue la primera mandataria mundial entre 132 jefes de Estado en saludar al Sumo Pontífice, en la Basílica de San Pedro y tras la asunción de Bergoglio como nuevo papa.

“Perdone, quiero pedirle que rece por la Argentina, por todos. Le pido a Dios que lo bendiga, Francisco“, fueron las reiteradas palabras de la expresidente. Por su lado, un sonriente y amable Francisco le pidió que rezara por él. “Pero por supuesto. Mucha suerte, le deseo muchos éxitos”, fue la respuesta de la dirigente, quien también le regaló un bolso con mate, bombilla, yerbera, azucarera y un termo.

A los pocos meses, ambos volvieron a encontrarse, tras la multitudinaria misa que encabezó Francisco en Copacabana. Antes de emprender el viaje de regreso al país, Cristina Kirchner había confirmado a la prensa que había recibido por parte del Sumo Pontifice un par de zapatitos y medias blancas para su nieto. Y varios rosarios bendecidos.

En 2014, la expresidente almorzó, junto a Francisco, en la Sede Santa Marta y previo a la 69° Asamblea de la ONU, en New York. Al año siguiente, ambos coincidieron en Paraguay, donde el Papa ofició una misa en el parque Ñu Guazú, en el marco de su gira latinoamericana. Y también se reunieron en el Vaticano. “Fue muy bueno, un domingo, a diferencia de otras veces que he venido y ustedes saben que para los católicos el domingo es un día de descanso”, señaló Cristina Kirchner a la prensa después del encuentro.

La última vez que Cristina Kirchner se juntó con el Papa Francisco fue el 20 de septiembre de 2015, cuando la entonces presidente viajó a Cuba para saludarlo brevemente durante la misa realizada en la Plaza de Revolución, en Cuba.

En 2022, el máximo referente de la Iglesia Católica se comunicó telefónicamente con la entonces Vicepresidente de la Nación para expresarle su solidaridad, en el marco del atentado que había sufrido la mandataria.

Además, el Sumo Pontífice le envío un telegrama oficial con el siguiente mensaje: “Habiendo recibido la preocupante noticia del atentado que vuestra excelencia sufrió en la tarde de ayer, deseo expresarle mi solidaridad y cercanía en este delicado momento. Rezo para que en la querida Argentina -continúa el texto- prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión”.