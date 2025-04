El párroco de Carlos Paz habló de su encuentro con el Papa Francisco

Pablo Nassif es el cura párroco de Villa Carlos Paz y estuvo a cargo de la misa conmemorativa que se realizó en el día de ayer en homenaje al Papa Francisco. El sacerdote tuvo la posibilidad de visitar al Sumo Pontífice en febrero del 2022 y contó la experiencia que vivió en el Vaticano y la cercanía de Jorge Mario Bergoglio.

Cuando lo vio por primera vez, Bergoglio participaba activamente de los encuentros sacerdotales. Al tiempo, se convirtió en arzobispo de Buenos Aires y también tuvo posibilidad de frecuentarlo en un par de oportunidades.

«Fue un hombre con profundo amor a la humanidad. Era capaz de escuchar y recoger lo que cada uno iba diciendo. Me sentí en casa con él. Cuando fue elegido Papa, no lo esperábamos. Fue algo que nos sorprendió a todos. Si bien se había hablado de que en el otro cónclave había sido votado, no lo esperábamos. El día que lo eligieron, estábamos con el obispo de Córdoba mirando en un televisor y quedamos sorprendidos cuando lo vimos en el balcón. Yo lo conocí cuando vino a Córdoba a diferentes encuentros sacerdotales, algunas veces fui a verlo a Buenos Aires y me recibió igual, de pantuflas. Tenía un diálogo sencillo, cordial, tenía mucha capacidad para ver las cosas de otra forma»; recordó el párroco.

Nassif también recordó la última vez que estuvo con Francisco. «Tuve la gracia y la posibilidad de compartir un encuentro con él en febrero del 2022. Fuimos cuatro personas y fue experimentar el carisma de un hombre profundamente humano y cercano. Me trataba de vos, después de todo éramos dos argentinos hablando y diciéndonos cosas con alegría. No dejaba de mostrar su gran capacidad de hablar, de síntesis, de misericordia. Surgieron mil temas en ese momento, cuestiones de la humanidad y en ese diálogo, le dije: ´Hay mucha gente rezando por vos´, y él me dice: Rezan a favor o en contra´. Después nos contó una anécdota que vivió en la plaza de San Pedro, era una hombre distinto»; añadió.

Sobre el legado del papa y su impronta, el religioso consideró: «Nos deja muchas cosas. Lo más importante es la cercanía de un hombre de gestos revolucionarios, un hombre con ideas claras en un montón de cosas. Él decía: ´No te la creas´. Recuerdo que en esa reunión que tuvimos con él, le hice mención de un documento que había sacado, que era muy lindo. Él me respondió: ´Es lo mismo que dijo el otro papa, pero dicho de otra manera´. Nos hizo reír a todos. Fue un hombre de profundos cambios en la humanidad y un gran amor a los más frágiles».