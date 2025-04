Un transexual relató su conmovedora historia con el Papa Francisco

España. Diego Neria Lejárraga, el primer transexual recibido por el Papa Francisco, compartió un relato sorprendente y profundamente emocional sobre su encuentro con el Pontífice, destacando cómo esta experiencia transformó su vida y su perspectiva espiritual. Neria detalló los momentos previos al histórico encuentro, describiendo cómo pasó de la incredulidad al asombro al recibir una llamada del Papa Francisco que cambiaría su vida para siempre, según relató a Infobae.

El relato comenzó con una situación desconcertante que, en su momento, parecía una broma. Después de haber enviado una carta al Papa en la que expresaba su sufrimiento por los abusos vividos dentro de la institución religiosa, tres meses más tarde recibió un inesperado llamado telefónico. “Oí un acento argentino, pero pensé que era un operador que me iba a ofrecer un servicio”, recordó Neria, quien no tenía idea de que quien estaba al otro lado de la línea era el propio Papa Francisco. “Le dije que no me haga perder el tiempo, que quería dormir”, comentó entre risas, aún sin saber que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Fue cuando el Papa mencionó la carta que Neira había enviado que comenzó a creer que no estaba frente a una broma, sino frente a una oportunidad única. “Eso me hizo entrar en shock”, confesó el exponente trans, al recordar cómo, en ese momento, la realidad se mezclaba con la incredulidad.

El segundo llamado de Francisco llegó en un contexto aún más asombroso: el 22 de diciembre, en plenas fiestas navideñas. “Me vuelve a sonar el móvil y era él otra vez”, relató. Aunque algunos pensaron que se trataba de una broma, el Papa le preguntó qué día le quedaba bien para verlo en el Vaticano. “Me preguntó qué día me quedaba bien para verlo”, explicó Neria, quien finalmente aceptó la invitación y viajó a Roma en enero de 2015.

El Papa Francisco invitó personalmente a Diego Neira al Vaticano durante las fiestas navideñas de 2014

Este encuentro, según él, fue más allá de una simple audiencia papal: fue una conexión personal profunda, que comenzó con un saludo cálido y sincero. “Me dijo: ‘Diego, amigo, no sabes las ganas que tenía de verte’”, recordó Neria, destacando la cercanía que Francisco mostró desde el primer momento.

La experiencia de ser recibido por el Papa fue tan trascendental que, al regresar a España, Neria comenzó a asimilar lo que había vivido. “De regreso a España me di cuenta de lo que había pasado y como la habíamos liado”, expresó Neira, destacando que esta interacción tan cercana con Francisco representaba uno de los pilares fundamentales de su papado: la inclusión y el apoyo incondicional hacia quienes más lo necesitaban. La historia de Neira se convirtió en un testimonio personal de cómo el Papa rompió barreras dentro de la Iglesia Católica y creó un espacio de diálogo y empatía para las personas transgénero.

Sin embargo, lo que más sorprendió a Neria no fue solo la cálida recepción del Papa, sino la frase que Francisco le dejó como legado, una enseñanza que lo acompañó durante años: “Cuando alguien te rechace, piensa que el problema está en su cabeza y no en tu corazón”. Esta sencilla, pero poderosa frase marcó un antes y un después en la vida de Neira, quien, tras años de sufrimiento y rechazo, encontró un consuelo profundo en las palabras del Papa. “Me ha marcado para siempre”, comentó el entrevistado, visiblemente emocionado.

Pero el relato de Neria también incluyó momentos de incertidumbre y ansiedad. A pesar de la invitación papal, su primer encuentro con la Guardia Suiza en el Vaticano fue una experiencia que lo puso al límite. “Cuando fui a verlo, me dio un ataque de pánico a ver la Guardia Suiza”, confesó Neira. Ante su ansiedad, pidió que su pareja lo acompañara sola al principio, mientras él trataba de calmar sus nervios.

Tras pasar seis controles de seguridad, Neria se encontraba en una pequeña sala, esperando finalmente el encuentro que había imaginado por tanto tiempo. “Todavía no creía que iba a verlo”, dijo, pero cuando finalmente se encontraron, fue la calidez del Papa la que disipó todos sus miedos. “Me volqué con él, le hablé de mis dudas, de mis miedos, y él me dio todo de él, con esa calidez argentina que lo caracterizaba”, relató.

El encuentro de Neria con el Papa Francisco no solo fue un acto de apoyo personal, sino también un acto simbólico de inclusión dentro de la Iglesia. Para el Papa, recibir a personas como Diego Neira Lejárraga representó una oportunidad para dar un mensaje claro: que la Iglesia debe abrazar a todos, independientemente de su identidad de género, y ser un refugio para quienes más lo necesiten.