Carlos Paz: La odisea de atenderse en el Hospital Sayago

En el día de ayer, una vecina de Villa Carlos Paz vivió una verdadera odisea cuando acudió con una emergencia al Hospital Gumersindo Sayago. Tras haber sufrido un accidente doméstico, sufrió una fractura y permaneció largas horas sin que nadie le brindara atención médica. Luego de deambular por varias horas, tomó la decisión de concurrir al Hospital Domingo Funes y le informaron que deberá someterse a una intervención quirúrgica.

«Sufrió un accidente tras caerse por una escalera y terminó con una fractura de codo. El miércoles pasado, asistió al hospital y fue atendida por la guardia. El médico le dijo que debería volver el jueves a la mañana para hacerse una placa y hasta ese momento todo venía normal. En el día de ayer (jueves), le informaron que le máquina no funcionaba y que no sabía si podrían arreglarla. Literalmente, le dijeron: «esperá o andá a otro lado». Junto a ella, se encontraba una persona en silla de ruedas que le dijo que estaba yendo al hospital desde el domingo para hacerse estudios y tampoco se los habían realizado. Finalmente, a mitad de la mañana, le hicieron los estudios. Pero la cosa seguía, el traumatólogo que debía verla le dijo que estaba saturado y que volviera por la tarde»; relató la hermana de la mujer.

«Ella tenía solo una venda y no sabíamos si necesitaba yeso o cirugía. Era importante sacarnos esa duda, ya que una prótesis tiene un valor importante y teníamos que articular los medios para conseguirla. Cuando llegamos a la guardia, alrededor de las 17:30 horas, la doctora que la atendió (supuestamente una traumatóloga) le dijo que ella no podía ver esos estudios y que volviera el lunes. Era una locura que nadie hiciera nada, no podíamos esperar hasta el lunes con un brazo vendado, quebrado y con ese dolor. Tomamos la decisión de ir al Hospital Funes a la noche, llegamos, y a los diez minutos nos atendieron por la guardia. Ahí vieron los estudios y nos dijeron que se tiene que operar»; añadió.

«No vamos a meter en la misma bolsa a todos, sabemos que en el internado y la terapia intensiva hay médicos excelentes, pero después pasa que te encontrás con médicos que no tienen vocación. No querían atendernos por consultorio y tampoco por guardia. Ver los estudios tomaba cinco minutos y nosotras íbamos a saber cómo seguir. Es lamentable y grave que en una ciudad como Carlos Paz, no tengamos médicos que se preocupen por el bienestar de los vecinos. Nos quedamos con un sabor amargo y no vamos a regresar al hospital»; denunció la vecina, en diálogo con este medio.