Luck Ra: «Carlos Paz tiene algo especial, me encanta venir»

Antes de subir al escenario y ofrecer su show en la costanera de Carlos Paz, Juan Facundo Almenara Ordóñez, conocido artísticamente como Luck Ra, compartió sus impresiones sobre el evento y su vínculo con la ciudad.

"Lo siento en el aire, que estoy acá en Córdoba. Vivo en Buenos Aires y cada vez que tengo la posibilidad de venir, vengo. Porque apenas aterrizo, ya respiro y me doy cuenta que estoy acá. Y eso, la verdad, me encanta. Siempre es lindo volver por estos lados", comentó Luck Ra, visiblemente emocionado por estar en la ciudad.

El cantante también destacó la organización del evento: "Súper lindo lo que organizaron. Muy feliz de haber sido invitado para esta ocasión. Va a ser una noche hermosa."

Sobre su relación con Carlos Paz, expresó: "Me encanta venir a Carlos Paz. Siempre que era chico veníamos mucho para los boliches, así que me los conozco de memoria. Este lugar tiene algo especial."

Luck Ra, quien arrancó su carrera en 2012, repasó su evolución musical: "Empecé haciendo rock, estuve en mi propia banda. Después probé muchas cosas, reggaetón, baladas, rock nuevamente. La verdad es que he probado mucho, y siento que tengo mucho que agradecerle a los chicos de La Konga, que me abrieron esa puerta principal."

El cantante añadió: "Fue ahí que empecé a experimentar, me di cuenta que podía meter el piano en una balada, me encanta poder meter una bachata o un reggaetón en medio de un cuarteto. La marca personal que tenemos nos permite probar y hacer los temas de una manera distinta, y eso es lo que más me gusta."