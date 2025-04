El Papa a los jóvenes en un vídeo inédito: Aprendan a escuchar, ayuda a la paz

Video grabado en los primeros días de enero en el que el Pontífice se dirige a los jóvenes que participan en la iniciativa Talleres de la Escucha: “No olviden a los abuelos, ellos nos enseñan tanto”.

"Queridos chicos y chicas, una de las cosas muy importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona les habla, esperen a que termine para entenderla bien, y luego, si les apetece, digan algo. Pero lo importante es escuchar".

Esta es la invitación del Papa Francisco a los jóvenes en un vídeo grabado el 8 de enero en su smartphone por un huésped de la Casa Santa Marta. El mensaje -publicado en la página web del semanario Oggi- iba dirigido a los jóvenes que participan en los Talleres de la Escucha, una iniciativa concebida por Luca Drusian que involucra a jóvenes y adultos en diferentes temas, permitiendo a muchos experimentar la belleza de ser escuchados, de escucharse y de escuchar.

El Papa, que aparece en el video vestido de manera informal, reiteró este concepto: "Miren bien a la gente, la gente no escucha. Responden a mitad de una explicación y esto no ayuda a la paz. Escuchen, escuchen mucho", se oye en el vídeo. Junto con la infaltable exhortación a no olvidar a los abuelos: "Los abuelos nos enseñan mucho".

Palabras muy adecuadas para el día de hoy, en el que concluye el Jubileo de los Adolescentes en Roma.