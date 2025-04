La Brillante, supervivencia colectiva en el faro de las Sierras Chicas

Un grupo de vecinos de Villa Silvina, Salsipuedes, recuperó el edificio abandonado de una colonia de vacaciones y lo reconvirtió en un espacio de creación artística y cultural. «La Brillante» es una construcción colectiva que suma el empuje, la visión y el compromiso de actrices, carpinteros, filósofas, ambientalistas, bailarines y psicólogas, que se abrazaron un sueño mágico para erigir un faro en medio de las Sierras Chicas.

El grupo encontró en la antigua colonia del Sindicato del Calzado mucho más que ruinas de un pasado glorioso, sino un futuro posible. Con el apoyo del municipio, obtuvieron el comodato y se lanzaron a la tarea de reconstruir, recibieron donaciones, levantaron paredes, restauraron techos y convirtieron la planta alta en un refugio para el arte, la formación y el encuentro. Mientras el mundo insiste en que estamos condenados al aislamiento, «La Brillante» une y transforma.

Hoy es un espacio de investigación, experimentación y producción de arte, filosofía, psicoanálisis y ambiente.

La escritora Liliana Bodoc decía que hornear pan y escribir cuentos son actos hermanos: ambos se comparten, ambos alimentan. Así, como quien amasa, este colectivo mezcló talentos, voluntades y sudores. Rasquetearon, pintaron, derribaron muros. Dejaron leudar la esperanza hasta que, del abandono, surgió un espacio para plantas, animales, artistas y vecinos. ¡Qué pan tan hermoso han creado! Uno que nos recuerda que es posible otro mundo.

Guillermina Gavazza, del trío En Obra, lo resumió durante el acto de apertura: «Es increíble lo que se puede hacer de la ruina».

«La Brillante» es semilla, es una usina creativa que mueve manos y mentes. Se constituye como un espacio abierto, capaz de crear las bases de una supervivencia colaborativa, cambiar el curso de los destinos negros y poner en movimiento. «Algo estaba sucio y ya no. Algo parecía irremediablemente roto y ya no. Lo que era oscuro nace claro. No es ingenuidad. Nace claro, por un instante y luego otra vez la entropía. Pero esa estrella, esa bola de fuego verde en mitad de la noche. Valió la fuerza»; expresaron en el manifiesto leído durante la jornada inaugural.

La idea es que sea un laboratorio o una colmena, con biblioteca, atelier de artistas plásticos, espacios de trabajo compartido, cine, kermés, ferias, pista de baile, que contenga talleres de escritura, de danza, de todo lo que se ocurra. También contará con una cantina, una radio, una imprenta y albergará la sede de la asociación civil Monte Vivo.