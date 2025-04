Carlos Paz: buscan ayuda para costear la cirugía de una perra rescatada

Una joven vecina de Carlos Paz lanzó una rifa solidaria para afrontar los gastos de una costosa cirugía que necesita Luna, una perra que adoptó hace seis meses y que fue diagnosticada con una hernia diafragmática. La afección pone en riesgo su vida, ya que presiona sus órganos y le impide respirar con normalidad.

Según contó la adoptante, Luna era una perra callejera que solía deambular por la zona del centro viejo, donde ella trabaja. “Siempre tenía una mirada triste, se notaba que era joven pero muy solitaria”, relató. En octubre del año pasado, tras varios días de lluvia y frío, Luna apareció visiblemente decaída frente al local. “Algo me dijo que no podía dejarla pasar una noche más en la calle. La cargué y me la llevé a casa”.

Desde entonces, Luna convive con dos perros más y ha recibido distintos tratamientos veterinarios. En principio fue tratada por neumonía, pero con el tiempo los síntomas persistieron: dificultad para respirar, falta de peso y fatiga constante. Luego de una serie de estudios, una ecografía permitió detectar el verdadero problema: una hernia en el diafragma que empuja el bazo y el hígado hacia los pulmones, complicando su respiración.

La operación, que representa la única posibilidad de salvarle la vida, cuesta alrededor de 400 mil pesos, a lo que se deben sumar los gastos de internación y anestesia. “Es riesgosa pero necesaria. Luna ya es parte de la familia, y queremos hacer todo lo posible por darle la vida que merece”, explicó su cuidadora.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo participando de la rifa solidaria o difundiendo la campaña.