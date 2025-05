Los 70 años del Barrio Obrero de Villa Carlos Paz

Escribir sobre el «Barrio Obrero EVA PERÓN» en los alrededores de su cumpleaños número 70 significa repasar mi cada día más perezosa memoria personal. Al hacerlo se me imponen muchos nombres (demasiados quizás) y algunas anécdotas: aclarando desde el vamos que lo que pueda recordar es parcial, incompleto.

Cosas que tal vez no tengan demasiado significado para muchos vecinos actuales, pero, por el hecho de ser nativo de aquí y con todos los años vividos en la Villa, seguramente son guiños de antigua vecindad (por no decir complicidad) con otros nativos y con gente con la cual hace mucho nos acompañamos. Hoy propongo recordarlos, porque representan a mucha otra gente humilde y de trabajo que desde la periferia también gestó con sus manos este radiante centro de turismo que hoy es Carlos Paz.

Igualmente, la intención, aquí, no es enseñarle nada a nadie; sino intentar un modesto gesto de gratitud hacia quienes idearon y construyeron hace algo más de setenta años un conjunto de viviendas pequeñas pero dignas para los trabajadores. Y aprovechar la ocasión simplemente para recordar y volver a estrechar lazos de afecto con la gente con la cual uno ha crecido y vivido solidariamente.

También -por supuesto- contarle a los recién llegados a los vecindarios próximos o apartados de Carlos Paz, algunos detalles sobre lo aquí vivido en otras épocas: antes de que el olvido finalice su tarea de liquidar -ante la indiferencia pública- no solamente edificios y lugares de identidad fuerte -como se sigue haciendo- sino nuestra propia memoria de barrio, y de un vecindario que, como hoy sucede con el del Barrio Obrero, ha sido cercado por el «progreso» que representan un puñado de comercios y el agitado tránsito vehicular que lo rodea.

En varias ocasiones distintos amigos me han señalado esa suerte de ambivalencia (que es real) respecto de mi personalidad socio/cultural: por un lado intelectual y cultivado y, por el otro, bien amigo de lo popular o marcadamente pueblerino, por así decirlo

Y es cierto. Ante ello, pienso que uno lleva inscritas las experiencias principales con las que la vida lo ha ido marcando. Los momentos clave. Y también creo que eso aparece con más fuerza cuando uno ya es más que maduro.

Quizás debido a que nací y pasé mis primeros años en «El Cortijillo», la casa de los López Torres, en la calle Casaffousth, en «La Otra Banda» -donde mis padres eran caseros- personalmente me siento ser un poco lo que me dejaron esos años de la primera infancia, con la gente más bien del centro de Carlos Paz: que es de donde siempre salieron los dirigentes del pueblo (y que es sobre quienes generalmente hablamos algunos memoriosos de la historia local, sin hablar casi nunca de los periféricos). Y el otro poco de lo que soy (bastante diría) es lo que me forjó la intensa etapa de mi vida en el Barrio Obrero, a partir de los diez y hasta los veintitrés años, más o menos.

Pero fue indudablemente en el Barrio Obrero, en aquellos años 50 y 60 -épocas sin TV, computadoras ni celulares- a partir de las largas mateadas nocturnas en las casas de vecinos como Enrique Romero (Kelito), Orlando Madruli, Rolando López, los Escobar, el «Carioca» Romero, el «Indio» Ruiz o los «Turcos» López, en donde se fijarán las primeras utopías y los consiguientes proyectos de vida: la de querer ser músico, escritor, actor de teatro, trapecista, estudiante del secundario (era inimaginable pensar en la universidad) y quien sabe cuántas cosas más

Hace un tiempo me tocó volver al barrio -más precisamente a conversar con alumnos de la Escuela Sarmiento, inexistente en mi época, por lo que me tocó hacer la primaria en la Carlos N. Paz- y se movieron algunas cosas en mi interior. Sumariamente les cuento (como les conté a los chicos esa mañana).

Lo primero en ese repaso fueron los juegos-aventura de chicos criados en los suburbios de la por entonces pequeña Villa. En espacios que pertenecían más al monte y a la montaña que al pequeño ejido urbanizado. Cosechas de piquillín para arrope; búsqueda de sandías, zapallos y tomates «silvestres» (con gusto a tomate real, y no como es ahora): todo eso en el basural de la quebrada del cementerio, y entre otros deshechos de los pudientes, muy útiles para nosotros. Mandados a juntar leña para cocinar, lo que en invierno nos llevaba hasta la punta de los cerros, más para ver qué se veía desde ahí que en busca de la leña seca (de Altos San Pedro para arriba); chupinas que generalmente terminaban en la casa del negro Ramón «El bagualero» Díaz, pasando las casas de los Peredo, los Charras y los Molina, más allá de la abandonada Hostería «La Carolina», de Kito Korein (que ahora es el Hospital Municipal) y donde solía hacer pretemporada la primera división de Boca Juniors. Desde el Barrio Obrero, esquivando vizcacheras, invariablemente llegábamos hasta el río (previa revisación de largos trechos del canal que corría en paralelo al río, de donde sacábamos relucientes anguilas) para pasar el tiempo jugando a los cowboys y a los indios… Por no hablar en detalle (por lo «poco edificante» como decían las maestras) de alguna incursión buscando frutas ajenas en «La Quinta de los curas» o, peor aún, asando algún pollo «encontrado» y hasta acompañado con vino.

Nos rescataba deportivamente el Baby Fútbol, que trabajosamente armaba el Coco Escobar, y con cuyo equipo alguna vez festejamos campeonatos en el Club de Pesca y en La Luciérnaga.

En verano. nuestro trabajo consistía básicamente en rescatar a chicos (y grandes) turistas que se hundían en los remansos de la piedra «El Sapo», en El Fantasio, y por lo cual recibíamos jugosas propinas. O vendíamos peperina y hongos en la ruta -lo que hoy es Cárcano, de tierra por entonces- al lado de la pequeña laguna poblada de juncos y renacuajos que había donde estaba el refugio-parada de ómnibus del Barrio Obrero (Cárcano y Tierra del Fuego).

Para cuando se escriba la historia de mi Barrio Obrero Nº1 «Eva Perón», van a tener que hablar de sus primeros habitantes, allá por el 53 o el 54.

Uno de los ejercicios que suelo proponerle a mi memoria es recordarlos a las casi 40 familias, una por una, con sus apellidos y siguiendo la numeración de sus casas, que aún sobreviven a un costado del tanque blanco, entre la Cárcano y Perón….

Pruebo otra vez con la lista de vecinos, que aunque quizás nunca ocuparon puestos destacados en el esquema de poder de la ciudad-villa, son parte de la gente que con su trabajo construyó el pueblo y le dio identidad.

Los nombro partiendo de la casa Nº 1 (hoy Carlos Gardel esq. Perón): Rolando López.; Margarita Romero, Familia Luján, Domingo Fuentes, Baigorria; Familia Soria, Familia López. A la vuelta, bajando por Discépolo vivían: Saúl Arias; los «Turcos» López; Familia Britos, Familia Parfeniuk; Familia Bartolacci; Familia Luna (después Amanda de López), el «Indio» Ruíz; Jorge López, Familia Merlo; Familia Navarro; en la vereda de enfrente: Tani Britos; Don Ramón Molina; Don Pedro García; «Kelito» Romero; Armando Bustos; «Cuca» Laguna; Orlando Madruli; Juan Benegas; y a la vuelta (hoy calle Troilo): Julio Debia; Familia Domínguez; Familia Palacios, Chiquita Escobar; Familia Quintana; enfrente: Familia Robledo, Familia Vaca; Familia Heredia; Familia Goenaga; Familia Duarte y Familia Gómez (sé que me faltan unas pocas familias más….)

El Barrio Obrero, como todos los barrios de Carlos Paz -que son muchos- además de su Centro Vecinal, tendría que contar con su propia insignia de barrio; aunque más no sea -como es todo ahora- en un sitio web que funcione como una central de información general (historia del barrio, características propias, informaciones vecinales, programación de eventos…) para no perder el sentido de pertenencia y el amor por lo propio, incluyendo el color intenso de muchos sueños y proyectos. Quizás como los que alguna vez tuvieron –y concretaron- los realizadores del Barrio Obrero: Jorge Descote, Armando Carena o Venancio Torres.