Ayudaron a una mujer que sufrió una estafa y contrajo una deuda millonaria

La Defensoría del Pueblo resolvió favorablemente el caso de una vecina de Villa Carlos Paz que fue estafada a través de un crédito bancario. Tras haber sufrido el robo de su dinero, tomó intervención el área de Defensa del Consumidor luego que la mujer padeciera siete meses sin recibir respuesta alguna del banco.

«Estuve siete meses renegando hasta que mi psicóloga me recomendó ir al área de Defensa del Consumidor y allí me resolvieron el inconveniente»; declaró Graciela, quien añadió: «Gracias al área de Defensa del Consumidor de la Defensoría del Pueblo he recuperado mi dinero robado».

El Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, destacó el trabajo realizado y expresó: «Desde la Defensoría del Pueblo seguimos trabajando con todos nuestros vecinos, para darle soluciones a cada uno de sus reclamos».

Es importante destacar que la oficina se encuentra abierta de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas en Avenida San Martín 555.