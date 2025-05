La comunidad del Carande Carro celebra sus 40 años con una protesta

Este miércoles 14 de mayo, se conmemoran los 40 años de la fundación del colegio secundario Pedro Carande Carro y se anuncia una jornada de protesta en el centro de Villa Carlos Paz. Se trata de la primera institución educativa del nivel superior que tuvo la ciudad y los festejos se verán opacados por el reclamo que, desde hace años, viene llevando adelante la comunidad para tener un edificio digno.

Desde el año 2018, alumnos, docentes y padres vienen luchando por un espacio con condiciones edilicias adecuadas.

Si bien la obra estaría casi terminada en su totalidad, todavía hay alumnos de Primero, Segundo y Tercer Año que están teniendo sus clases dentro de los galpones que se encuentran en la calle Atenas. Ante esta situación, este miércoles a las 18:30 horas se llevará adelante una manifestación en la Plaza del Avión para exigir una respuesta del gobierno provincial.

En diálogo con EL DIARIO, los alumnos manifestaron: «Este año son muchos chicos en esos cursos y eso hace que se tengan que dividir y asistir semana de por medio a clases. Al ser tantos no tenemos espacio, nos falta el edificio y no entendemos por qué no se habilita. Vamos a movilizarnos para que se visibilice lo que estamos viviendo y más gente se sume y nos apoye».