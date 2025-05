Diez días sin rastros de Agustín, el joven desaparecido en Villa Giardino

Se cumplen diez días de la desaparición de Agustín Capdevila, el joven oriundo de la localidad de Villa Giardino que es intensamente buscado en el Valle de Punilla. Su familia se encuentra desesperada y pese a los rastrillajes y las tareas de la Brigada de Investigaciones, todavía no logran dar con su paradero.

Agustín se ausentó de su hogar el pasado 4 de mayo alrededor de las cinco de la mañana y únicamente se llevó su teléfono celular. El dispositivo se apagó alrededor de las ocho de la mañana de ese mismo día.

Mañana jueves, a las 11 de la mañana, la familia entregará folletos para difundir la búsqueda.

Cintia Campos es la tía del joven y habló con EL DIARIO: «No sabemos nada de mi sobrino y no tenemos ninguna hipótesis. Él no tenía problemas con nadie y no tenía depresión. Nos preocupa que nadie lo viera, no se lo ve en ninguna cámara de seguridad. El último día, una señora reportó haberlo visto a las cinco de la mañana cuando se retira de la casa. No sabemos si se fue enojado por algo y no sabemos mucho. Se están haciendo rastrillajes y lo buscan intensamente».

«Ayer nos reunimos con la fiscal y nos explicó cómo se está trabajando y nos dio tranquilidad. Agustín se dedica a trabajar en albañilería y hace arreglos de celulares, es muy trabajador. Nadie tiene nada malo para decir de él. Sus amigos lo vieron el día sábado y tampoco se volvió a comunicar con ellos. Pedimos que si alguien sabe algo, que se comunique al 911 o a la comisaría más cercana»; aseguró la mujer, quien pidió colaboración a la sociedad.