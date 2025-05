Jubilados y estudiantes unidos por el edificio del colegio Carande Carro

Jubilados y estudiantes se concentraron hoy en la Plaza del Avión y marcharon por Villa Carlos Paz para reclamar la entrega del nuevo edificio del colegio Carande Carro, el primero de nivel secundario de carácter público que tuvo la ciudad. A la convocatoria que hizo la comunidad educativa del IPEM 190, se sumaron también los integrantes del colectivo «Jubilados en Movimiento Punilla».

Al cumplirse los cuarenta años de la inauguración del establecimiento educativo, se reclamó la finalización de las obras que se iniciaron hace ocho años. Asimismo, exigieron que se termine el dictado de clases en los galpones de calle Atenas.

«Hace ocho que venimos reclamando por este edificio que está listo hace semanas y no se entrega. No nos dan respuestas y decidimos hacer esta convocatoria para que se apuren los plazos. Hay seis cursos que tienen clases en los galpones, los chicos del ciclo básico, mientras que el ciclo orientado tiene clases alternadas. No tiene sentido que sigamos con esta modalidad»; dijo una de las docentes que participación de la actividad.

«Con motivo del aniversario del colegio, logramos que una persona del Ministerio de Educación nos informara que la demora en la entrega se debía a una cuestión eléctrica, que ni bien se resuelva eso nos darían el edificio. Es difícil para los chicos lograr una buena educación con una modalidad virtual y clases alternadas»; añadió.

El reclamo fue acompañado por el movimiento de jubilados, que llevaba adelante su tradicional concentración de los días miércoles para exigir una mejora salarial y la recomposición de los servicios del PAMI. «Estamos acompañando a los estudiantes y entendemos que es parte de una situación que nos atraviesa todos. Estamos todos unidos en la lucha. Los chicos necesitan estudiar, con profesores bien pagos y buenas condiciones edilicias, estamos unidos en este reclamo. Los jubilados, los estudiantes, los discapacitados, la salud, son sectores castigados por este gobierno y exigimos dignidad»; sostuvieron.