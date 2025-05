Torito, el bebé carlospacense que necesita la ayuda de todos

Felipe Guzmán es un bebé de ocho meses, oriundo de la ciudad de Villa Carlos Paz, que fue diagnosticado con leucemia y se encuentra internado. Recientemente, se lanzó una campaña solidaria en las redes sociales para juntar la mayor cantidad de donantes de sangre y plaquetas y ayudarlo a recuperarse.

En el mes de diciembre, con tan solo dos meses de vida, le diagnosticaron una infección urinaria, que luego se convirtió en una falla en su médula ósea y finalmente en una leucemia mieloide aguda.

Desde entonces, el pequeño tiene que hacer un tratamiento con quimioterapia y luego someterse a un trasplante de médula.

Las redes sociales se inundaron de pedidos de personas que iniciaron una cadena de oración por él. «Ayer comenzó su respectivo tratamiento. Es un camino largo y difícil, pero sabemos que ´Torito´ la va a luchar como viene haciendo. Les pido de todo corazón una oración (en lo que crean) para mi valiente hijo, para que responda al tratamiento y no haya complicaciones. Mi mayor deseo como madre es que no sufra y que algún día tenga una vida feliz y normal como cualquier otro niño»; expresó su madre.

Para donar sangre o plaquetas presentarse en el Banco de Sangre de la ciudad de Córdoba (Rosario de Santa Fe 374, entre calle Obispo Salguero y Chacabuco).

Requisitos: Llevar DNI, Tener entre 18 a 65 años. Pesar más de 50 kg. Gozar de bue estado de salud. Descanso nocturno previo de por lo menos seis horas. No haber tenido hepatitis viral después de 10 años de edad. No padecer enfermedades infecciosas o tener problemas de coagulación. No haber tenido enfermedades de transmisión sexual. Conducta sexual responsable.