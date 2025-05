“No se puede más”: fuerte reclamo por la discapacidad en Carlos Paz

Este viernes por la tarde, prestadores de servicios, instituciones vinculadas a la discapacidad y familias se congregaron en la plaza del avión de Carlos Paz para visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector. Durante la jornada compartieron un documento, realizaron juegos y cantaron en un encuentro marcado por la expresión colectiva y el pedido urgente de respuestas.

María Belén Rivero, presidenta de la asociación a cargo del Instituto Mariette Lydis y el Centro de Día Vida Feliz, fue una de las voces que tomó la palabra: “Estamos en una situación de emergencia. El martes se debatió en diputados una ley para declarar en emergencia la discapacidad, necesitamos que nos defiendan”.

Rivero explicó que, a pesar del reciente anuncio de aumentos por parte de APROSS, estos no alcanzan a todos los profesionales: “Los aranceles no están siendo actualizados. Hoy llegó la información de que APROSS aumentaba, pero lo hace en ciertos prestadores, no a todos. Estamos sufriendo”.

La referente también remarcó las trabas burocráticas que enfrentan las familias y los profesionales: “Tenés que presentar un montón de papeles, una burocracia que te lleva al cansancio y la desesperación. Si tenés una persona con discapacidad y no cuenta con obra social, tenés que costear todo de tu bolsillo. Y si necesita asistir a un centro para adquirir autonomía, ese apoyo también debe cubrirse de forma particular. No se puede sostener”.

En su mensaje, hizo énfasis en el abandono del Estado y la falta de respuesta para quienes no cuentan con respaldo económico: “Estamos hablando de derechos. ¿Qué pasa con quienes no tienen obra social? El Estado no da respuestas. El sistema está resentido, muchas obras sociales se retrasan o no pagan, y los ingresos son muy magros. El arancel no se actualiza en lo que va de 2025”.

El reclamo colectivo apuntó a hacer visible el deterioro del sistema de atención a la discapacidad y el impacto que esto genera tanto en los usuarios como en los trabajadores del sector.