Un basural y “aguantadero” en el centro de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Un baldío a pocas cuadras del centro de Villa Carlos Paz, se ha convertido desde hace varios años en un verdadero basural y “aguantadero” de delincuentes, debido al abandono y la falta de mantenimiento.

Sin luz, cubierto de vegetación y plagado de ratas y comadrejas, el terreno, ubicado en calle Punilla al 100, es el lugar elegido además por personas que ingresan a beber o malvivientes que lo utilizan para ingresar a los fondos de las casas colindantes. Debido a que además no está cercado correctamente (solo tiene una parte alambrada y el resto está ocupado por carteles con publicidades de vía pública), es muy fácil ingresar, pasar de allí a otras casas y luego huir por el mismo lugar hacia calle Punilla.



Un problema sin solución

Increíblemente, a pesar de las quejas de los vecinos (hace un tiempo se juntaron firmas y se presentó un reclamo a la Municipalidad), la situación no solo no se ha solucionado si no que ha empeorado, ya que hay más animales y la vegetación es más alta. El tema es de larga data, ya que lleva varios años.

El 24 de diciembre del año pasado, El Diario ya había publicado una nota sobre el tema, bajo el título “Un terreno usurpado a pocas cuadras del centro se volvió un aguantadero de la delincuencia”. Sin embargo, tampoco se tomó ningún tipo de medidas.



Qué dice la Policía

Las denuncias también se hicieron a la Policía, desde donde se señaló que al ser un lugar privado no pueden ingresar los efectivos, salvo que en ese momento se estuviera produciendo algún hecho delictivo. De manera que solo pueden hacer rondas de control cada cierto tiempo, al igual que los móviles de Seguridad Urbana.

Si bien esto ayuda a la prevención, sigue sin darle una solución de fondo al problema y la situación se agrava cada día.



¿Quién se hace responsable?

Las preguntas que se hacen los vecinos son varias, hasta ahora todas sin respuesta.

En caso de que suceda algo grave, ¿quién se hará responsable? ¿Cómo es posible que exista un “aguantadero” para la delincuencia y un basural en pleno centro y nadie pueda hacer nada? ¿Quién está pagando los impuestos de ese terreno y por qué no se lo intima a que lo limpie y cerque?

El reclamo de todos los consultados en el barrio es el mismo: que se tomen medidas a favor de la salud pública y la prevención de delitos.