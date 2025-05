¡No te pierdas el homenaje a Charly García en Cosquín este 31 de mayo!

El próximo sábado 31 de mayo a las 20:00 hs, los fans de Charly García tendrán una cita imperdible en el Auditorio Adalberto Nogués, donde la banda tributo HELLO! GARCÍA recreará en formato acústico el icónico MTV Unplugged de Charly García.

Este homenaje a la obra de Say No More promete una experiencia única e íntima para los seguidores del rock nacional. La capacidad es limitada y las entradas ya están disponibles en alpogo.com y Locuras Rock (San Martín 702, Cosquín).