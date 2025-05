Proponen que haya un «concejal de turno» que atienda a los vecinos

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz debatirá este jueves 22 de mayo la creación de la figura del «Defensor de Turno», una iniciativa que propone que haya concejales al servicio directo de los vecinos.

La iniciativa fue presentada por el edil Carlos Quaranta, quien pertenece al espacio Carlos Paz Inteligente, y apunta a establecer un canal institucional directo entre los vecinos y sus representantes legislativos.

«La ciudadanía necesita respuestas institucionales. No alcanza con el esfuerzo individual de un concejal: hace falta que el Concejo, como cuerpo, esté presente, escuche y actúe. Por eso, este proyecto propone que, de manera rotativa y por turnos de una semana, cada concejal asuma la responsabilidad de atender directamente a los vecinos en nombre de todo el cuerpo legislativo»; dijo el impulsor del proyecto.

Mediante esta nueva modalidad, el concejal que esté de turno, cumplirá con una guardia telefónica de 8 a 22 hs. y además, atenderá de manera presencial en una oficina específica en el Concejo de Representantes. Habrá un canal de derivación directa al Departamento Ejecutivo cuando los reclamos lo requieran y al finalizar su turno, el responsable deberá elaborar un informe detallado que se compartirá con el resto de los concejales y se pondrá a disposición en una carpeta pública.

«La herramienta no tiene costo adicional, solo exige nuestro compromiso con la gente. En un contexto donde muchas vecinas y vecinos descreen de la utilidad de la Defensoría del Pueblo, esta iniciativa puede devolver confianza en la representación y en la función del Concejo. Si la Defensoría no responde, que lo haga el Concejo»; destacó Quaranta, quien recalcó: «Como concejales, tenemos la responsabilidad de articular entre la ciudadanía y el Estado. Con esta figura, buscamos institucionalizar ese vínculo. La cercanía no puede ser un gesto voluntario; debe ser un compromiso sostenido desde lo público».