Roñoni habló de Ribetti y la «oposición tóxica» en el Concejo de Carlos Paz

La concejal Noelia García Roñoni se pronunció sobre el escándalo protagonizado por quien anteriormente fuera su compañero de bancada, Daniel Ribetti, quien se encuentra acusado de haber violado la Carta Orgánica y ocultar su verdadero domicilio al presentarse como candidato.

La máxima referente del PRO en la ciudad de Villa Carlos Paz acompañó con su voto una ordenanza, mediante la cual, el Concejo de Representantes le encomendó al Departamento Ejecutivo que haga una denuncia penal contra Ribetti.

La situación puso en evidencia el clima de tensión que se vive dentro del cuerpo legislativo y la división que llevó a la ruptura del bloque de concejales de Juntos por Carlos Paz.

En diálogo con EL DIARIO, García Roñoni se distanció de Ribetti y expresó: «Hace algunas semanas, se abrió una investigación con respecto a la situación de su domicilio y el Concejo votó para que el área de Asesoría Letrada se encargue de la cuestión del concejal. En mi caso, tomé la decisión de acompañar este pedido porque es nuestra obligación como funcionarios pedir información. Nos parece lo más coherente, que la justicia se encargue de estos temas y que diga si está bien o mal. No podemos estar todo el tiempo hablando de lo mismo cuando tenemos que trabajar en cosas más importantes para la ciudad».

Con respecto a la ruptura del bloque de Juntos por Carlos Paz, que integraba con Ribetti, Felpeto y Revello, sostuvo: «Como es de público conocimiento, el bloque se desgastó y no teníamos los mismos criterios. Algunos sólo estaban pendientes de atacar al actual intendente, que es el que eligió la gente, mientras que había otra parte que intentaba seguir trabajando por los vecinos».

«Para eso estamos, para eso cobramos, para ir a las comisiones, aportar y acompañar algunos proyectos. Eso quedó a la vista con el último proyecto que ingresó para la construcción del nuevo hospital. Tanto yo, como Revello, acompañamos y nos pone muy contentos que se traigan este tipo de obras. La otra parte decidió no acompañar y no pudimos unir criterios a la hora de trabajar. No sé qué intereses tendrán, más allá de criticar, ser tóxicos y no contribuir. Considero que la palabra "intereses" no debería estar en nuestro vocabulario, acá lo que importa es la gente»; agregó la concejal que representa a la oposición.