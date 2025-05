Una multitud abrazó el Tren de las Sierras para evitar su cierre

Valle de Punilla. El último miércoles desde las 17,30 horas, se llevó a cabo en cada una de las estaciones que el Tren de las Sierras tiene a lo largo del Valle de Punilla, un abrazo simbólico para visibilizar la intención del gobierno nacional de cerrar este servicio esencial para el desarrollo turístico de la región.

"Necesitamos alertar sobre la desinversión en infraestructura y la falta de compromiso oficial con este servicio clave para Córdoba. La actividad, organizada por la Asociación Ferrocarriles al Servicio del País (AFESEPA), busca visibilizar los recortes en mantenimiento, la reducción de frecuencias y la ausencia de información clara sobre el futuro del ramal. Pareciera que nos quedamos ahí, que se lograron cosas con la recuperación del tren, pero hay algo que no está afirmado", señaló Gustavo Juárez, integrante de AFESEPA.

Juárez, entrevistado en CDM Noticias Radio, detalló que el servicio sufrió suspensiones recientes y que las unidades no están adaptadas para el trazado serrano: «Si hacés un esfuerzo con algo que no está diseñado para este servicio, pasa lo que pasó: fallas y recortes». Además, criticó la eliminación de la venta online de pasajes y la reducción de frecuencias: «De cinco formaciones diarias, ahora hay menos, y no hay comunicación oficial de Trenes Argentinos».

El activista recordó que, pese al éxito de extender el ramal hasta Capilla del Monte en 2023, el tramo faltante a Cruz del Eje —donde el ferrocarril era vital para la producción— sigue abandonado: «Hay rieles hurtados y monte que invadió las vías. Mientras tanto, salvemos lo que hay». También mencionó un proyecto de transporte multimodal (5F) que propone inversión cero para el Estado, articulando carga y pasajeros, pero denunció que «no logramos que llegue al Congreso».

Sobre la importancia social del tren, Juárez destacó: «No es solo turístico; mucha gente lo usa para trámites, salud o visitas. Es más barato que el colectivo, pero si no se mantiene, colapsa». Y añadió: «Si este ramal llevara carga aunque sea una vez por semana, ayudaría a costear el servicio».