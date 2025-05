Científicos del Conicet desarrollaron una innovadora técnica de reproducción asistida

País. Un avance significativo en el campo de la fertilización in vitro está siendo liderado por investigadores del Conicet, cuyo trabajo resultó en el desarrollo de HyperSperm, una tecnología que promete revolucionar el tratamiento de la infertilidad.

La innovación promete aumentar considerablemente las tasas de éxito en los tratamientos de fertilización in vitro (FIV), en un avance que se destaca por su enfoque en mejorar la hiperactividad de los espermatozoides, y que resuelve uno de los mayores desafíos en la medicina reproductiva actual.

Este descubrimiento surge en un contexto donde el éxito de la reproducción asistida puede variar ampliamente, y cualquier mejora en las tasas de éxito tiene un impacto directo en las parejas que enfrentan dificultades para concebir.

La importancia de este hallazgo publicado en la revista científica Frontiers in Cell and Developmental Biology radica no solo en su potencial para incrementar la efectividad de los tratamientos, sino también en la promesa de hacerlo de manera segura y sin efectos adversos.

HyperSperm es un avance en biotecnología que se enfoca en aumentar la hiperactividad de los espermatozoides, un fenómeno crucial para la capacitación necesaria antes de la fertilización. Este tratamiento fue cuidadosamente perfeccionado para asegurar que los espermatozoides mantengan su viabilidad y la integridad del ADN, un aspecto crítico para evitar potenciales complicaciones genéticas.

Darío Krapf, investigador del Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR) y cofundador de Fecundis, una empresa de base tecnológica (EBT) del Conicet que desarrolla tecnologías para aumentar el éxito de los tratamientos diseñados para resolver la infertilidad humana destacó que “HyperSperm representa un avance significativo al recrear esas condiciones in vitro, mejorando potencialmente la calidad funcional de los espermatozoides y, por ende, la eficiencia de los tratamientos de fertilización asistida”.

Según el investigador, “las metodologías convencionales no replican con precisión el entorno dinámico del tracto reproductivo femenino, donde señales bioquímicas e iónicas activan funciones fundamentales en el espermatozoide”.