Guardias del Cucú: emoción y relevo en el ícono de Carlos Paz

El Reloj Cucú cumplió 67 años y, en medio de ese aniversario, la emoción se mezcló con la ausencia. Durante décadas, Domingo Falcón y su sobrino Jorge Quinteros fueron mucho más que los encargados de cuidarlo: fueron parte del alma del lugar. Hoy, tras la reciente pérdida de Jorge, su hermana Alejandra y el nuevo responsable, Santiago Leira, recordaron con emoción lo que representa este sitio para la ciudad y sus habitantes.

“Mi hermano comenzó a los 16 años con mi tío, y trabajó toda su vida acá, hasta los 44. Fueron 35 años junto al Cucú”, recordó Alejandra Quinteros en una entrvista a EL DIARIO. “Hoy vine porque me avisaron que era el cumpleaños de el Cu Cú y este lugar es un ícono de Carlos Paz. Para mí, tanto mi hermano como mi tío también lo son. Muchos años acá, sacando fotos… Y hoy, pasar y no ver ni a Falcón ni a Jorge, es muy triste. No se ve nadie. Es parte de nuestra historia familiar”.

Con la voz entrecortada, destacó el peso emocional de seguir acercándose al lugar que marcó la vida de sus seres queridos: “Me emociona que la gente los recuerde con tanto cariño. ¿Quién no conoce a Falcón del Reloj Cucú?”.

La transición no ha sido fácil. Tras el fallecimiento de Jorge, quien se ocupaba del mantenimiento del reloj, la tarea quedó en manos de Santiago Leira, un vecino bonaerense que se instaló en la ciudad hace dos años y que hoy asume la responsabilidad con respeto y entrega.

“Tuve la suerte de conocer a Jorge hace dos años. Él me enseñó lo básico para que pudiera ayudarlo. Su partida me tomó por sorpresa y ahora me toca hacerme cargo de este ícono”, compartió Santiago. “Es un minuto a minuto. Es una máquina vieja, tiene sus recaudos, sus cuidados. Tenés que estar todo el día pendiente”.

Con humildad, reconoció el extraño destino que lo llevó desde Buenos Aires a ser el nuevo guardián del Cucú: “¿Quién iba a imaginar que un bonaerense iba a hacerse cargo de un ícono de Carlos Paz? Es rarísimo, pero le estoy agradecido a mi amigo Jorge por darme esta oportunidad”.

Hoy, el Reloj Cucú sigue marcando el tiempo en Carlos Paz, sostenido por la memoria de quienes lo cuidaron durante décadas y por las manos nuevas que asumen ese legado con respeto.

Una historia icónica

Domingo Falcón, conocido como “Don Falcón”, llegó a Carlos Paz en 1960 y se convirtió en el fotógrafo oficial del Reloj Cucú. Durante más de seis décadas, ofreció a los turistas la clásica "foto con el Cucú", convirtiéndose en una figura entrañable para visitantes y locales. Su dedicación trascendió la fotografía, ya que también asumió tareas de mantenimiento y cuidado del reloj, asegurando su funcionamiento y preservación. Falcón falleció el 28 de julio de 2023, a los 83 años, tras enfrentar una larga enfermedad.

Su sobrino, Jorge Alberto Quinteros, comenzó su relación con el Reloj Cucú en 1994, inicialmente como ayudante de Falcón en la fotografía. Con el tiempo, asumió la responsabilidad del mantenimiento del reloj, encargándose de darle cuerda cada seis días y asegurando su correcto funcionamiento. Quinteros fue una figura clave en la conservación de este símbolo turístico hasta su fallecimiento en diciembre de 2024, a los 44 años .

Ambos, Falcón y Quinteros, dejaron un legado imborrable en la historia del Reloj Cucú, siendo guardianes de una de las atracciones más queridas de Carlos Paz.