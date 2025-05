Juegos antiguos que deberías probar al menos una vez

En la actualidad, los videojuegos están en la cúspide de la tecnología: mundos abiertos fotorrealistas, inteligencia artificial avanzada y experiencias online que conectan a millones de jugadores en tiempo real. Pero hay algo que no cambia: los grandes juegos siguen siendo grandes, sin importar cuántos años tengan.

Los títulos que te presentamos en este artículo no solo marcaron un antes y un después en la historia del gaming, sino que aún hoy se disfrutan como el primer día. Algunos redefinieron géneros, otros dieron origen a sagas míticas, y varios siguen inspirando a desarrolladores modernos. Si querés explorar las raíces del gaming o simplemente buscar joyas que quizás te perdiste, estos 15 clásicos son una parada obligada.

¿Qué hace que un clásico sea eterno?

Podríamos decir que lo que hace inolvidable a un juego no son sus gráficos ni sus efectos especiales, sino cómo nos hizo sentir. Esa sensación de descubrir un nuevo mundo en Zelda, la satisfacción de vencer a un jefe en Mega Man, o el miedo irracional al caminar por las nieblas de Silent Hill. Juegos como Metal Gear Solid, Chrono Trigger o Castlevania: Symphony of the Night siguen vigentes, incluso si los jugás hoy en una Xbox 1 o una edición retro de consola portátil.

Los clásicos nos marcaron porque fueron diferentes, porque se atrevieron a innovar con pocos recursos. Y por eso, incluso hoy, merecen ser jugados. No importa si sos un gamer veterano o alguien que recién empieza a explorar el mundo retro: cada uno de estos títulos tiene algo único para ofrecer.

15 títulos imperdibles

1. The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991)

Lanzado para Super Nintendo, este Zelda revolucionó el concepto de aventura en 2D con su mundo abierto, narrativa épica y mecánicas de exploración. Su mapa enorme y lleno de secretos todavía sorprende, y su sistema de progresión fue inspiración para muchos títulos posteriores. Si nunca lo jugaste, te espera una experiencia mágica.

2. Super Mario World (1990)

Este clásico de plataformas es una obra maestra en diseño de niveles. Introdujo a Yoshi y elevó el estándar de los juegos de Mario, todo acompañado por una música inolvidable y una jugabilidad que aún hoy se siente fluida. Su accesibilidad lo convierte en una excelente puerta de entrada a los juegos retro.

3. Tetris (1984)

No hay mucho que decir que no se haya dicho ya. Tetris es el rey de los juegos simples pero adictivos. Su mecánica básica de encajar bloques ha perdurado durante décadas y sigue siendo relevante. Existen cientos de versiones, pero el corazón del juego sigue siendo el mismo: estrategia, reflejos y mucha paciencia.

4. Chrono Trigger (1995)

Uno de los mejores RPG de todos los tiempos, desarrollado por un dream team de creadores de Final Fantasy, Dragon Quest y Dragon Ball. Chrono Trigger es famoso por su historia de viajes en el tiempo, personajes entrañables y múltiples finales. Su combate por turnos sigue siendo ágil y accesible.

5. DOOM (1993)

Cuando hablamos de pioneros, DOOM siempre aparece en la conversación. Este FPS no solo popularizó el género, sino que demostró cómo la acción rápida, el diseño de niveles inteligentes y una atmósfera opresiva pueden combinarse perfectamente. Incluso hoy, sus versiones modernas siguen homenajeando al original.

6. Metroid (1986)

Otro gran precursor. Con su ambientación solitaria, exploración no lineal y enfoque en la obtención de habilidades para acceder a nuevas zonas, Metroid sentó las bases del género Metroidvania. También fue uno de los primeros juegos con una protagonista femenina, Samus Aran.

7. Castlevania: Symphony of the Night (1997)

Este título perfeccionó la fórmula Metroidvania, ofreciendo un castillo gigantesco para explorar, habilidades RPG y enemigos memorables. Su arte gótico y su banda sonora lo elevan a clásico de culto. Incluso después de más de dos décadas, sigue siendo un referente dentro del género.

8. Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991)

Las aventuras gráficas tienen su lugar en la historia, y este juego de LucasArts es de lo mejor. Humor afilado, acertijos desafiantes y una historia divertida protagonizada por Guybrush Threepwood, el pirata más torpe del Caribe. Una clase maestra de narrativa interactiva.

9. Final Fantasy VII (1997)

Este icónico JRPG trajo el género al mainstream occidental. Con gráficos 3D revolucionarios en su época, una historia emocionalmente potente y uno de los antagonistas más recordados (Sephiroth), FFVII marcó una generación. Aunque su remake moderno es excelente, el original todavía tiene mucho que ofrecer.

10. Halo: Combat Evolved (2001)

Un punto de inflexión en los shooters de consola. Halo no solo tenía una excelente campaña sci-fi, sino también una IA avanzada, mecánicas pulidas y un modo multijugador legendario. De hecho, fue uno de los juegos que justificó la compra de una xbox 1 en su momento, convirtiéndose en el estandarte de Microsoft por muchos años.

11. EarthBound (1994)

Un JRPG atípico que cambió todas las reglas. Ambientado en una versión paródica de EE.UU., con enemigos bizarros como hippies agresivos o sillas poseídas, EarthBound se destaca por su humor surrealista y su historia entrañable. Aunque fue subestimado en su lanzamiento, hoy es un título de culto imperdible.

12. Prince of Persia (1989)

Este juego no solo destacaba por su precisión en los saltos y combates, sino también por sus animaciones realistas, logradas mediante rotoscopía (una técnica revolucionaria para la época). Fue inspiración directa para sagas como Assassin’s Creed.

13. Mega Man X (1993)

El Blue Bomber evolucionó en esta versión para Super Nintendo. Mega Man X introdujo una historia más oscura, nuevos movimientos como escalar paredes y una jugabilidad aún más rápida. Además, su diseño de niveles y jefes es impecable. Una joya para los amantes de la acción retro.

14. Silent Hill 2 (2001)

El terror psicológico llevado al extremo. A diferencia de otros juegos que se enfocan en los sustos, Silent Hill 2 apuesta por el horror emocional, con una historia profunda y perturbadora. Su ambientación densa y su música melancólica lo colocan entre los mejores survival horror de todos los tiempos.

15. Pac-Man (1980)

Uno de los primeros íconos del videojuego. Simple pero brillante, Pac-Man todavía pone a prueba tus reflejos y tu paciencia. Aunque lo hayas jugado mil veces, siempre hay una razón para volver. Su legado como parte fundamental de la cultura gamer es incuestionable.

¿Por qué volver a jugar títulos clásicos?

Algunos jugadores más jóvenes pueden preguntarse: “¿vale la pena jugar algo con gráficos pixelados o controles anticuados?” La respuesta es un rotundo sí. Los juegos clásicos no necesitan el brillo de la tecnología moderna para ser increíbles.

Muchos de estos títulos ofrecen una profundidad de diseño que sigue siendo insuperable. Desde la curva de dificultad perfectamente calibrada de Super Mario World hasta la narrativa compleja de Silent Hill 2, los clásicos enseñan que un buen juego no envejece: se transforma en legado.

Además, jugar estos títulos te permite entender cómo evolucionaron los géneros que hoy dominan el mercado. ¿Te gusta Elden Ring? Probá Castlevania. ¿Fanático de Mass Effect? Chrono Trigger te va a volar la cabeza. ¿Sos de jugar Destiny o Call of Duty? Halo es su antepasado directo.

¿Dónde podés jugarlos hoy?

La buena noticia es que no tenés que desempolvar consolas viejas para disfrutar estos clásicos. Muchos de ellos están disponibles en versiones digitales o colecciones para consolas actuales:

Nintendo Switch Online ofrece varios títulos de NES y SNES, incluyendo Zelda, Mario y EarthBound.

ofrece varios títulos de NES y SNES, incluyendo Zelda, Mario y EarthBound. Xbox Game Pass incluye juegos como Halo: CE y varios títulos retro en su servicio retrocompatible.

incluye juegos como Halo: CE y varios títulos retro en su servicio retrocompatible. Steam y GOG tienen versiones remasterizadas de juegos como DOOM, Monkey Island y Final Fantasy.

tienen versiones remasterizadas de juegos como DOOM, Monkey Island y Final Fantasy. PlayStation Plus Classics permite jugar títulos de PS1 y PS2, como Silent Hill o Symphony of the Night.

También existen consolas mini (como SNES Classic o PlayStation Mini), emuladores legales y ports para móviles que te permiten disfrutar estos juegos sin complicaciones.