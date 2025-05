Dieron recomendaciones a la población para enfrentar la ola de frío

Córdoba. A partir de la madrugada de este martes 27 de mayo y durante los próximos días, debido al ingreso de un frente de bajas temperaturas se prevé una ola de frío en la provincia de Córdoba. En algunos puntos, pueden registrarse temperaturas bajo cero en algunos puntos, como así también nevadas débiles focalizadas en zonas serranas, especialmente en sectores este, sudeste y centro. De la misma manera, se espera la presencia de vientos fuertes, tormentas focalizadas, heladas desde moderadas a fuertes, y probabilidad de poca visibilidad en la zona sur de la provincia.

Asimismo, por las condiciones climáticas mencionadas, se pronostica la presencia de neblinas, bancos de niebla y lloviznas ligeras, fundamentalmente desde la noche y durante las primeras horas de la mañana, en diversos sectores de la provincia.

En la ciudad de Córdoba, el frente frío y las ráfagas de viento ingresarían aproximadamente entre las 01 hs y 04 hs del martes 27 de mayo. Estas condiciones podrían persistir hasta los primeros días del mes de junio.

Teniendo en cuenta la información precedente, el Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Policía dieron una serie de recomendaciones a la población en general:

- previsiones necesarias de abrigos

- acondicionamiento de lugares

- evitar actividades al aire libre en horario diurno

- anticipar con tiempo el desplazamiento en sectores con niebla y calzada resbaladiza

- previsibilidad de resguardo de personas con mayor vulnerabilidad ante estas condiciones meteorológicas



Los cuidados con el monóxido de carbono

Con la llegada del frío se incrementa el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono, generalmente en el hogar y a partir de distintos métodos de calefacción poco seguros, de confección casera o con fallas técnicas, cuya mala combustión genera dicho gas tóxico, que es altamente peligroso para la vida y la salud.

El monóxido de carbono es generado por la mala combustión de leña, carbón, y otros materiales combustibles utilizados para calefacción.

Este gas es altamente tóxico, no tiene sabor, no tiene color y no tiene olor.

Son síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono el dolor de cabeza, náuseas y vómitos, falta de aire, mareos, desvanecimientos y desmayos.

Ante la presencia de algunos de estos síntomas, rápidamente se debe ventilar ambientes abriendo puertas y ventanas, además de abandonar el lugar contaminado y asistir de inmediato a un centro de salud.



Recomendaciones

Mantener siempre los ambientes ventilados.

Evitar calefaccionar con hornos, hornallas o artefactos de confección casera.

Periódicamente hacer revisar por un gasista matriculado tanto artefactos como salidas de ventilación.

Controlar que la llama de artefactos a gas siempre sea de color AZUL.

Para llamadas de emergencia, comunicarse a los siguientes teléfonos:

911 - Policía de Córdoba.

100 - Bomberos Voluntarios.

0 800-888-38346 (FUEGO) - Call Center Defensa Civil.