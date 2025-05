Sufrió un grave accidente y necesita 30 millones de pesos para rehabilitarse

Rodrigo Valdivia es un joven de 16 años, oriundo de Santa María de Punilla, que en diciembre del 2024 se ahogó en un complejo de piletas en la localidad de La Falda. Desde ese momento, permanece internado en el Hospital Domingo Funes.

Luego de pasar cinco meses en terapia intensiva y quedar cuadripléjico, deberá comenzar con una rehabilitación en la clínica Rita Bianchi de Tanti y su familia deberá destinar una importante suma de dinero.

Su mamá se llama Eliana y contó a EL DIARIO: «Él estaba disfrutando con sus amigos y se tiró a la pileta. No se sabe si se golpeó la cabeza, él se acuerda que quería salir y no podía. Un amigo se da cuenta y se mete a sacarlo, lo reanimaron y lo llevaron al hospital de La Falda en un auto. Recibió las primeras atenciones y fue llevado al Hospital Domingo Funes. Desde ese día permanece internado y pasó por un montón de cosas. El 12 de mayo, lo operaron para fijarle la cabeza hasta la vértebra. El hospital ya no puede hacer nada más; quedó con un cuadro de cuadriplejía con respirador».

«La clínica Rita Bianchi es el único lugar que recibe pacientes con respirador y va ser trasladado el próximo 2 de junio. El tratamiento mínimo es de tres meses y después se va a ir viendo. En esos meses, entre la internación, traslados y estudios, vamos a estar desembolsando 30 millones de pesos. Tenemos mucha gente que nos está ayudando y se va a hacer un locro solidario»; reconoció la mujer.

El locro se realizará el próximo 7 de junio en Lavalle 1750 (Santa María de Punilla) y cada porción tendrá un valor de $7000.

Para colaborar con la familia, los interesados podrán enviar dinero al alias: OASISVIOLETA82, Titular: Eliana Ronzoni. O contactarse al Instagram: rodri.colectasolidaria.