Analistas esperan que se mantenga el proceso de desinflación

Analistas del mercado financiero estimaron que el proceso de desinflación continuará y que habrá un leve impacto tras la salida del cepo cambiario.

Así surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó en las últimas horas el Banco Central, un informe que promedia la opinión de 29 consultoras y centros de investigación junto con 12 entidades financieras.

Los datos para esta edición fueron recolectados entre el 28 y el 30 de abril, siendo este el primer REM tras la salida del cepo, lo que permitió a los analistas tener una primera aproximación a los resultados de las medidas implementadas.

La proyección central de los analistas es que el proceso de desinflación continuará. Sin embargo, observan difícil que la inflación pueda quebrar el 2% mensual. Los especialistas consultados consideran que costará que la inflación se instale de forma sostenida por debajo de ese umbral.

La inflación esperada para abril fue de 3,2%. Las proyecciones mensuales subsiguientes muestran una tendencia decreciente que se estabiliza alrededor del 2%: para mayo estiman 2,8%, para junio 2,2%, para julio 2%, para agosto 1,8%, para septiembre 2% y para octubre 1,8%.

Para todo el año 2025, la suba de precios proyectada es de 31,8%.

En cuanto a la inflación núcleo, fundamental para las proyecciones del Banco Central, se espera un camino similar, finalizando 2025 en 30,7%.

El REM también brinda otras proyecciones macroeconómicas. El valor del dólar calculado por los analistas es de $1.171 a fin de mayo y $1.322 a diciembre. Las estimaciones de crecimiento de la economía se mantienen sin cambios significativos, en torno al 5,1%, aunque la tasa de desocupación apenas bajaría a 6,5% desde el 6,9% del segundo trimestre. En el sector externo, se proyecta que las exportaciones alcanzarán los U$S 82.810 millones y las importaciones los U$S 73.000 millones, dejando un superávit comercial de U$S 9.810 millones. Esta cifra está muy por debajo de lo esperado a inicio de año y se considera un punto que puede presionar el tipo de cambio y complicar la acumulación de reservas comprometida con el FMI. La proyección del superávit fiscal primario para 2025 se ubica en $13,0 billones.

Respecto a la desinflación, el Gobierno apuesta fuertemente a su consolidación y a que esté por debajo de las proyecciones del mercado. El presidente, Javier Milei, ha reiterado que para mediados del año 2026 la inflación quedará “aniquilada”