Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

El Juzgado Civil y Comercial de Colón Entre Ríos, a cargo de la DRA MARIA JOSE DIZ, (Jueza), Secretaría del DR. JUAN CARLOS BENITEZ, en los autos caratulados “ROSSINI RENZO JESUS C/ SACKS Y TESSICINI SOFIA ELIZABET Y OTROS S/ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. No 16740-24 , cita y emplaza por el término de quince (15) días al SR. EMANUEL HURST DNI 35.045.187 con ultimo domicilio en Rusia No 212 de Wheelwright Santa Fe, para que comparezca al juicio, por sí o por medio de representante, a hacer valer sus derechos, bajo apercibimieno de designarle defensor de ausentes.

La resolución que ordena la publicación del presente en su parte pertinente dispone: “Colón, 3 de abril de 2025 VISTO:...-RESUELVO: .... denunciar los periódicos en que realizará la publicación edictal...” ....FDO Maria Jose Diz Jueza. “Colón, 07 de Mayo de 2025 RESUELVO: 1.- CITAR y EMPLAZAR a EMANUEL HURST, D.N.I. N° 35.045.187, para que dentro del término de quince días comparezca y conteste demanda, oponga excepciones previas y ofrezca la prueba de que intente valerse, bajo apercibimiento de nombrársele Defensor de Ausentes -art. 329 de la ley de forma.- 2.- DISPONER -atento lo peticionado- que la citación ordenada se hará mediante edictos que se publicarán en el "Diario de Carlos Paz" de la Provincia de Córdoba y en el diario "La Guia” de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, por dos (2) veces. Fdo.: Dra. María Jose Diz - Jueza. Publíquese por dos (2) veces.- Colon, E. Ríos,16 de mayo de 2025.-

La presente se suscribe mediante firma digital.- Dr. Juan Carlos Benitez Secretario

EDICTO

BLANCO MANZANO, NORELIS JOSEFINA s/SOLICITUD CARTA DE CIUDADANÍA

EDICTO: El Sr. Juez Federal Alejandro Sánchez Freytes, Titular del Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, convoca a los ciudadanos en particular, a fin de que por intermedio del Ministerio Público, haga constar al Tribunal, las consideraciones que obsten a la concesión de la ciudadanía argentina, a la persona de: BLANCO MANZANO, NORELIS JOSEFINA de 49 años de edad, nacida el 10 de Marzo de 1976, en la ciudad de La Victoria, República de Venezuela. De ocupación empleada, hija de Francisco Blanco y de Petra Margarita Manzano. Circunstancia que podrá publicar por dos veces, dejando entre la primera y la segunda, transcurrir el lapso de quince días según lo ordenado por el art. 2° tercer párrafo de la ley 24.533. CONSTE. Córdoba, Mayo 15 de 2025.