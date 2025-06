Milei llegó a Madrid para recibir un premio y reunirse con empresarios españoles

El jueves Javier Milei volvió a pernoctar en Madrid, la ciudad donde, el domingo anterior, había cerrado un foro económico privado al que asistieron 7.200 personas, quienes pagaron entradas que iban desde los 150 hasta los 7.500 euros para escucharlo en vivo.



Visiblemente agotado y con la voz afectada, el mandatario argentino llegó nuevamente a España en la última parada de la gira internacional más extensa desde que asumió la presidencia. En este viaje, mantuvo reuniones con el papa León XIV, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.



La visita de Milei, al igual que en ocasiones anteriores, será corta y no incluye encuentros con funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez.



Para este viernes a la tarde, el presidente tiene previsto asistir a una ceremonia donde recibirá el premio Escuela de Salamanca, otorgado por la agrupación liberal El Club de los Viernes.



El sábado por la mañana, antes de regresar a la Argentina, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, le está organizando una reunión con empresarios españoles en la residencia oficial ubicada sobre la calle Fernando El Santo, en Madrid.



Un momento sensible en España



El regreso de Milei a suelo español coincide con una etapa delicada para el gobierno de coalición de izquierda, con el que el presidente argentino no oculta su desacuerdo. La crisis política en España se siente en el ambiente.



Este jueves, Pedro Sánchez volvió a hablar con la prensa después de casi 40 días sin responder preguntas. El presidente español admitió que uno de sus colaboradores más cercanos, Santos Cerdán —diputado y secretario de organización del PSOE, partido que lidera Sánchez—, lo defraudó. Un informe de la Guardia Civil lo vincula con el presunto cobro de sobornos relacionados con la adjudicación de obras públicas en distintas regiones del país.



Sánchez pidió la renuncia de Cerdán tanto a su cargo en el partido como a su banca en el Congreso. Aclaró, sin embargo, que este episodio no pone en riesgo la continuidad del gobierno ni anticipa elecciones, como exige la oposición.



¿Quiénes son el Club de los Viernes?



La agrupación El Club de los Viernes, que reconocerá a Milei, surgió hace más de diez años en Asturias, al norte de España.



“Se trataba de gente interesada en las libertades civiles y la propiedad privada, que se conocían de la universidad y eran amigos”, relató a Clarín su presidenta, Ana Gómez. “Empezaron a juntarse a comer una vez al mes, siempre los viernes”.



Según Gómez, el grupo notó que el Estado iba ganando cada vez más poder en detrimento de la libertad individual, y decidieron actuar. Hoy están presentes en once países, con fuerte presencia en Argentina desde hace una década, y planes de expandirse a Estados Unidos y Portugal.



“Javier Milei conoció al Club en Argentina y participó también en actividades en España. Incluso, teníamos contacto por redes sociales antes de que él se metiera en política”, contó Gómez, quien destaca que Milei sigue respondiendo sus mensajes de WhatsApp, aún siendo presidente.