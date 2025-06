Villa Dolores: Un naranjita recibió 500 mil pesos por error y los devolvió

Un naranjita que trabaja desde hace años en el centro de Villa Dolores recibió 500 mil pesos por error y los devolvió. Se llama Jorge, aunque todos los conocen como «Tío Kelly» y se convirtió en el protagonista de una historia viral que conmueve, luego de haber recibido una transferencia de una vecina de la localidad.

«Mi recompensa es el cariño de la gente»; aseguró el hombre, que dio una muestra de honradez.

«Tío Kelly» está a cargo el cuidado de los autos en la calle Belgrano y contó que una cliente le quiso depositar 500 pesos y en lugar del monto acordado, le entregó equivocadamente 500 mil pesos.

«Vino y me dijo que sin querer me había transferido 500 mil pesos. Le pedí que espere a que revise mi cuenta para asegurarme de que sea así porque no me quiero quedar con algo que no me corresponde»; aseguró el hombre en diálogo con El Doce.

Tras haber recuperado el dinero, la mujer le ofreció una recompensa y él se la rechazó. «Yo le dije que no, que mi recompensa es levantarme todos los días y venir a trabajar y encontrarme con el cariño de la gente de Villa Dolores. Me deja tranquilo haber devuelto algo que no era mío. La señora estaba muy contenta»; concluyó.