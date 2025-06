«Filo», un clásico de la noche carlospacense que no pasa de moda

Héctor «Filo» Meneghini tiene 62 años y es un reconocido artista de Villa Carlos Paz que desde hace más de 45 años anima las noches de bohemia de la ciudad y alrededores. Es un clásico en los bares, restaurantes y eventos que se realizan en el Valle de Punilla y dice con orgullo que logró vivir de lo que ama: la música.

«Mi padre me regaló mi primera guitarra a los cinco años, a los seis ya estaba aprendiendo. Mi mamá era maestra rural y me hacía cantar al frente de toda la congregación del colegio. Ella era profesora de piano y de danza, así que a los 12 años ya empecé a cantar en peñas de Sunchales y en festivales como el Pre Cosquín de Santa Fe. Se hacían festivales con todas las mismas figuras que iban a Cosquín en la cancha del Club Unión, yo gané con 14 años y actué en horario televisivo en Canal 11»; recordó sobre sus inicios en su tierral natal, antes de enamorarse de la noche carlospacense y abrazar con amor esta ciudad.

«A Carlos Paz llegué con 15 años y empecé a juntarme con músicos. Formé las primeras bandas de músicos que éramos compositores y armábamos los repertorios de cover. Mi primer trabajo como músico lo tuve a los 17 años, en Trumps, donde hacía rock nacional. Luego tocaba mucho folclore en El Campanario y en un local nocturno que había en la Avenida San Martín, donde cantaba boleros y melódicos. Los primeros años fueron durísimos y casi que pasaba hambre, pero después de los 20, ya tenía armado mi repertorio y empecé a tocar en lugares mejores»; contó sobre aquellas épocas.

Ya entrada la década del ochenta, «Filo» empezó a hacerse un nombre que mantiene vigente hasta la actualidad. «También toqué mucho en la confitería Hermitage, que estaba sobre 9 de Julio. Cantábamos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Era 1983, posguerra de Malvinas y el rock nacional era un boom, nadie quería difundir música en inglés y hacíamos como un homenaje a lo nacional. En 1987, hice algunas temporadas en Chez Ami y toqué con Pappo, David Lebon y Raúl Porchetto. Después empecé a hacer eventos y fiestas de todo tipo, restaurantes y pubs»; agregó.

Consultado sobre su repertorio actual y los lugares donde realiza sus presentaciones, dijo: «Hoy mi repertorio es más variado que nunca. Estoy haciendo shows en Pórtico y tenemos un ambiente con un promedio de edad que, cuando hago la música del recuerdo, les encanta. Cuando ya están cansados, me disfrazo de DJ y les pongo música bailable. A veces me piden canciones que no he cantado nunca, pero me animo a hacerlas porque las recuerdo de haberlas escuchado».

«Me gustaría morirme arriba del escenario. Soy un privilegiado, a mi edad tengo la garganta limpia y una técnica depurada, con buenos equipos también". Soy feliz haciendo lo que me gusta»; completó.