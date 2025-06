Cristina Kirchner llamó a la militancia a “organizarse” y reiteró la consigna “Vamos a volver”

Cristina Fernández de Kirchner llamó este miércoles a la militancia peronista a “organizarse” y sostuvo con firmeza la consigna “Vamos a volver”, en un mensaje difundido durante una multitudinaria movilización en Plaza de Mayo.

Desde su domicilio en Comodoro Py, donde cumple prisión domiciliaria con prohibición de salir al balcón, la ex mandataria agradeció las muestras de apoyo y afirmó sentirse “firme y tranquila”. Subrayó que la consigna “Vamos a volver” le dio especial alegría porque expresa “la voluntad de volver a tener un país donde los pibes coman cuatro veces al día, los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse una casita o un autito, bien peronista”.

“Ese país no fue ninguna utopía, lo vivimos durante 12 años y medio”, recordó, al destacar que su gobierno dejó al país “desendeudado, como a las familias y a las empresas”.

La ex jefa de Estado aseguró que su prisión está vinculada a razones políticas: “Este modelo sabe que se cae, es insostenible en términos económicos. Por eso me tienen presa y no me dejaron competir”. Ironizó sobre su situación domiciliaria y añadió: “Menos mal que no tengo macetas, porque ni siquiera las podría regar”.

Cristina también reivindicó el rol histórico del peronismo y afirmó que “defenderá la democracia sin violencia pero con coraje”. Remarcó que acompañará “desde la trinchera que sea” y concluyó: “Tenemos algo que ellos jamás van a poder comprar por más plata que tengan: pueblo, memoria, historia y patria”.

Más tarde, volvió a comunicarse en vivo para agradecer la convocatoria, que según los organizadores reunió a un millón de personas. “Esa plaza desbordada me recuerda al 9 de diciembre de 2015. Junten codo con codo porque nuestra razón es la de los pueblos que no se resignan a ser arrasados”, dijo.

La jornada fue encabezada por organizaciones sociales, políticas y gremiales que marcharon bajo la consigna “Argentina con Cristina”, en rechazo a la condena de seis años de prisión dictada contra la ex presidenta en el marco de la causa Vialidad.