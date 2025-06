El Gobierno criticó la marcha a Plaza de Mayo en apoyo a Cristina

Tras haberse conocido la sentencia final y la condena firme de la expresidente a 6 años de prisión, el Gobierno criticó la marcha realizada en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner y arrojó contundentes declaraciones al respecto.

Qué dijo el jefe de Gabinete sobre las marchas en apoyo a Cristina Kirchner

El actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue tajante contra los manifestantes por las complicaciones que provocará la movilización hacia el centro porteño. “El sector que la respalda es minoritario. Es lógico pensar que hay un sector de la población que apoya a la expresidenta, que es minoritario, 25%, es un hecho“, lanzó el funcionario.

Francos habló en Radio Mitre sobre la cantidad de gente que apoya a la expresidenta: “Mientras que hay un 75% de la población que no coincide con el apoyo a Cristina Kirchner, debería haber un respeto de un sector minoritario al resto de la población y no entorpecerle su día".

Qué medidas y controles de seguridad aplicará el Gobierno en la manifestación

Luego, el jefe de Gabinete hizo referencia a las medidas de seguridad que implantarán en Plaza de Mayo y los controles en los micros que se dirigen para esa zona, por la manifestación en respaldo a Cristina Kirchner.

“El Gobierno va a controlar, va a tener todos los medios de seguridad disponibles para evitar que esto se convierta en algo que supongo que no querrá nadie. Uno tiene que controlar los elementos que se llevan, evitar cualquier intento de violencia. Me parece absolutamente normal", detalló.

Qué dijo Francos sobre la importancia que le da el Gobierno a la marcha

Además, Francos afirmó que están “ocupados” y no les importa la manifestación: “Cumplimos con el rol que nos corresponde, para mantener la seguridad en los espacios públicos”.

“La movilización es algo que estaba previsto, no es una sorpresa, aunque tiene un sentido no muy claro. Vamos a controlar, tener los medios de seguridad para que esto no se convierta en algo que supongo que no querrá nadie”, añadió.

Por último, el miembro del Gobierno mencionó cuál es la clase de gente que asiste a la manifestación en apoyo a la expresidente: “Por supuesto que hay listas de gente identificada como agitadores, como gente que promueve actos de violencia. Es lo mismo que pasa con los hinchas de fútbol. Esos antecedentes existen y las fuerzas de seguridad los tienen para poder controlar”.