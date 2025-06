Milei descartó por completo indultar a Cristina Kirchner: “Me parece un disparate”

El presidente Javier Milei fue tajante al rechazar cualquier posibilidad de indultar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión por corrupción en la causa conocida como Vialidad.

Durante una entrevista que será emitida por LN+, Milei respondió sin rodeos ante la consulta sobre si consideraría otorgarle un perdón presidencial: “Me parece un disparate”, afirmó con contundencia. En ese sentido, volvió a defender la independencia del Poder Judicial y aclaró que no intervendrá en decisiones que le competen exclusivamente a la Justicia. “Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga lo que crea pertinente”, sostuvo.

"No es un tema que me competa ni me interese"

El mandatario también aclaró que el eventual indulto no solo está fuera de sus atribuciones inmediatas, sino que tampoco forma parte de sus prioridades políticas. “Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así”, explicó.

Además, Milei vinculó su postura con uno de los ejes discursivos de su gobierno: “Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, enfatizó, ratificando su rechazo a cualquier gesto que implique impunidad.

En otro pasaje de la entrevista, el presidente fue aún más enfático al señalar que una medida como el indulto representaría un acto de deslegitimación hacia el accionar judicial: “Significaría que no estoy de acuerdo con la Justicia”, analizó. Y concluyó: “Tampoco me compete tener esa opinión, en el lugar que estoy”.

uD83DuDDE3? "El indulto es un disparate, me parece aberrante".



Adelanto exclusivo de la entrevista de Esteban Trebucq (@trebuquero) con el presidente Javier Milei (@JMilei)



uD83DuDCFA Mirá la nota completa hoy a las 20:45 por LN+. pic.twitter.com/2BaHNSbmOx — La Nación Más (@lanacionmas) June 19, 2025

Contexto judicial

El adelanto de la entrevista presidencial se conoció poco después de que trascendiera una nueva disposición judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. Según se informó, la ex mandataria fue notificada del uso obligatorio de una tobillera electrónica. La resolución aclara que podrá circular dentro del domicilio donde cumple arresto domiciliario, incluyendo la posibilidad de salir al balcón.