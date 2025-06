Preocupación por Matías Alé porque abandonó su medicación psiquiátrica

Buenos Aires. “Me siento bien, no quiero seguir siendo un fantasma que va por la vida no entendiendo nada y dopado”, relató el actor Matías Alé en el programa A la Barbarossa, por Telefe, al revelar una decisión personal que tomó hace un año y medio: dejar por su cuenta la medicación psiquiátrica que le prescribieron tras el brote psicótico que sufrió en 2015. La noticia generó inquietud y debate, tanto en el entorno mediático como en las redes sociales, donde la actitud del actor despertó comentarios sobre los riesgos de suspender este tipo de tratamientos sin un aval profesional.

Aquel hecho sucedió el 3 de noviembre de 2015. Según el acta policial de la Comisaría 31°, el actor, por entonces de 48 años, “se encontraba agrediendo físicamente” a Nancy Molar, su suegra, y María del Mar Cuello, su esposa (con quien se había casado el el 1 de octubre de ese mismo año, es decir, el mes anterior), en un departamento de la calle República de Eslovenia al 1900, en el barrio porteño de Palermo. El informe señala: “El personal procedió a reducir al señor Alé, quien en una actitud agresiva, comenzó a arrojar patadas y golpe de puños contra los efectivos, logrando reducirlo utilizando la fuerza mínima e indispensable". Más tarde, añade, “se hizo presente en el lugar una ambulancia del servicio Acudir, que trasladó al señor Alé, a la clínica Trinidad, bajo consigna policial”. Por el hecho, se labraron actuaciones caratuladas como “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”, con intervención del Juzgado Correccional Nº 7 a cargo del Dr. Litvasck.

Luego de más de un mes internado en la clínica Avril, su esposa y su suegra lo llevaron a una quinta para continuar el tratamiento.

“Yo tomaba siete pastillas por día para vivir”, contó, y añadió: “Ahora me siento bien. No quiero seguir así. Tomo esta decisión y el riesgo lo quiero tomar yo, pero no quiero seguir siendo un fantasma que va por la vida no entendiendo nada y dopado, todo muy dopado”. Al relatar la decisión, insistió en la voluntad personal que lo llevó a dejar las pastillas: “Hace un año y medio tomé la decisión personal sin el consentimiento ni de mi familia, ni de mis médicos, ni nada de decir ‘yo no puedo estar sometido’… y dejé la medicación. Lo expresé a mi psiquiatra. Le firmé un papel asumiendo la responsabilidad, si a mí me pasaba algo”.

El actor explicó que el tratamiento farmacológico le provocaba efectos secundarios notorios, como sentirse más lento y estar con sobrepeso. Si bien aclaró que no vivía episodios alucinatorios ni delirios, consideró que podía volver a sentirse el “Matías de siempre” sin medicación. “No veo fantasmas, no veo sombras, no me creo que soy el Espíritu Santo”, declaró. Incluso mencionó que se planteó dos posibles escenarios: “en 15 días estoy en pelotas abrazado a un lobo marino gritando Dios te salve María, o vuelvo a ser el Matías que yo siempre fui”, pero afirmó que esta vez el resultado fue positivo.