Daniel Frontera, el vecino de 93 años que sigue trabajando en su barrio

En barrio Ampliación Residencial América, los vecinos celebraron este miércoles la inauguración de un puesto muy especial. Allí, sobre calle Arturo Capdevila, entre Lesseps y Bilibiscate, volvió a abrir sus puertas Daniel Frontera, más conocido como “Fronterita”, un emprendedor de 93 años que toda su vida se dedicó a la venta de ropa blanca.

El espacio, un antiguo módulo en desuso que la Municipalidad de Córdoba recuperó y acondicionó, se transformó en el nuevo puesto de Daniel, quien desde hace más de tres décadas comercializa cortinas de baño, manteles, sábanas y repasadores.

“Esta es mi vida. Me levanto, vengo, abro y me pongo al frente, como si fuera una fábrica. Lo voy a hacer hasta que me muera, porque me gusta”, contó emocionado Daniel, vendedor de profesión y profundo conocedor de las telas, un oficio que aprendió de su esposa costurera.

“Ella tenía una mano… usted viera las cortinas que hacía, todos los modelos. A los 15 años ya sabía todo”, recuerda con cariño. “La extraño muchísimo, era una luchadora y una gran persona”, agregó.

El flamante puesto, que lleva el nombre de “Malvinas Argentinas”, no solo ofrece un espacio cómodo para exhibir su mercadería, sino que también resguarda a Daniel del frío y le permite seguir conectado con su barrio. “Trato de ganar todos los días uno o dos amigos más. Eso me da aliento para seguir”, expresó, invitando a los vecinos a pasar a visitarlo.

Durante la apertura, familiares y residentes de la zona se acercaron para acompañar a Fronterita y celebrar el logro, que consideran un gesto de perseverancia y trabajo en comunidad.

En los últimos años, muchos antiguos puestos de diarios y revistas quedaron en desuso. Desde el Ente Municipal de Fiscalización y Control, se están recuperando y destinando a emprendimientos que, como el de Daniel, contribuyen al desarrollo barrial y a sostener el espíritu de quienes, a pesar de la edad o las dificultades, siguen apostando al trabajo.