Luis Caputo, sobre el déficit externo: "Es absolutamente razonable y hasta sano"

Luis Caputo, el ministro de Economía, habló del déficit de cuenta corriente por USD 5.200 millones que informó el Indec durante su participación en el congreso Somos Pymes, en La Rural. “Es algo absolutamente razonable y hasta sano para una economía que está creciendo al 6%”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

Luego, reiteró que “el tipo de cambio flota” sin intervención del Gobierno, defendió el proceso de apreciación del peso y el esquema cambiario que forma parte del acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Caputo describió que el déficit externo se encuentra impulsado por el crecimiento de la inversión y por la recomposición de capital en una economía que, según sus palabras, estaba “totalmente descapitalizada”.

“Nosotros dijimos que íbamos a salir de las restricciones cambiarias cuando no fuera una situación de estrés para la gente. Y salimos. No hubo ningún estrés. El dólar cayó. Tendió a converger más hacia el precio del dólar oficial”, señaló.

Sostuvo que “ya no financia más déficit del sector público, es déficit privado” y citó como ejemplo una compra de maquinaria agrícola financiada con dólares del colchón. “Eso computa como déficit de cuenta corriente, pero el país está mejor si esos dólares se transforman en inversión productiva”, argumentó.

“El Estimador Mensual de Actividad Económica de diciembre de 2024 contra diciembre de 2023 subió 6%”, afirmó.

Y sostuvo: “Decían que no pasábamos de marzo, que no pasábamos de abril. Después dijeron que la inflación no podía bajar de ocho, después de cuatro, de tres, de dos. Hoy estamos en deflación”, sostuvo.

“Muchos les gritaban a ustedes: ‘corran, que va a explotar’”, expresó. En ese sentido, subrayó la importancia del frente comunicacional para explicar el programa económico, al que calificó como “muy sofisticado”, con componentes fiscales, monetarios, financieros y cambiarios.

Caputo agregó: “Argentina tuvo déficit fiscal en 113 de los últimos 124 años. Nosotros evitamos una crisis y el ajuste lo hizo el sector público”. “No hay prácticamente antecedente de un ajuste del 30% del gasto que traiga aparejado una recuperación como esta”, afirmó. Y sostuvo que el Gobierno no realiza distinciones entre grandes empresas, pymes o sectores específicos.

“Queremos crear condiciones para que cualquiera se pueda desarrollar, desde un emprendedor hasta una gran empresa”, aseguró. También advirtió que muchos empresarios todavía no cambiaron el “chip” del modelo anterior, y siguen esperando condiciones devaluatorias para lanzar sus proyectos.

“Si el país crece al 6% anual durante seis años, les vamos a devolver al sector privado más de 420 mil millones de dólares en baja de impuestos”, proyectó.

Luis Caputo confirmó que el Tesoro Nacional compró US$ 200 millones la semana pasada, que pasan a reforzar las reservas del Banco Central.

La posibilidad ya había sido adelantada por el mismo Caputo semanas atrás en medio de la discusión por las reservas del Banco Central.

La confirmación llegó a través de las redes sociales: “Verdadero”, publicó Caputo sobre un posteo que daba cuenta de la información.

La operación había sido advertida por operadores financieros a partir de transacciones de mayor volumen al habitual que se habían registrado en la plaza cambiaria.

La compra la realizó el Tesoro Nacional con dinero proveniente del superávit primario. Este tipo de operaciones se realizan “por bloques” o sea por una suma de dinero determinada que por ejemplo puede ofrecer un banco o alguna empresa o provincia que venda dólares en el mercado.

Esta intervención también justifica la suba del dólar en los últimos días cuya cotización oficial ya supera los $ 1.200