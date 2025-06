De cuánto es la multa por no votar en la elección del Defensor del Pueblo

Este domingo 29 de junio, la ciudad de Villa Carlos Paz elegirá al Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo Adjunto. Muchos vecinos consultaron en los últimos días a cuánto asciende la multa y cuáles son las consecuencias por no haber ido a votar.

Hugo Etchenique es integrante de la Junta Electoral y manifestó a EL DIARIO: «Una de las mayores consultas que tenemos es cuáles son las consecuencias de no ir a votar y si es obligatorio. En primer lugar, el voto es obligación, como en cualquier elección, es secreto y obligatorio. En el caso de no haber votado, la legislación aplicable (que es el Código Electoral Provincial), establece el cobro de una multa equivalente al 10% del salario vital y móvil; hoy serían alrededor de 31.000 pesos».

«Por otra parte, dos meses después del día de la elección, el elector que no ha sufragado tiene tiempo para justificar la causa de no haber asistido a votar. Por ejemplo, si estaba a más de 500 kilómetros o si estando en la ciudad, no pudo votar por una cuestión de salud debidamente justificada por un médico»; completó.