Los empleados de comercio acordaron una suba del 6% más sumas fijas de 40.000 pesos

País. Los trabajadores del sector mercantil recibirán una nueva actualización de sus haberes tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), encabezada por Armando Cavalieri, y las cámaras empresarias del rubro. El entendimiento establece una mejora salarial compuesta por incrementos porcentuales remunerativos y la continuidad del pago de sumas fijas no remunerativas hasta diciembre de 2025.

El nuevo esquema contempla una suba del 6% sobre las escalas básicas vigentes a junio de este año. Esa mejora se aplicará de forma no acumulativa y distribuida a razón de un 1% mensual entre julio y diciembre. Es decir, el salario básico se ajustará mes a mes con una suba escalonada que alcanzará el 6% al final del período.

A este aumento se suma el pago de asignaciones mensuales no remunerativas de $40.000, que se abonarán de julio a diciembre inclusive. La particularidad es que la suma correspondiente a diciembre será incorporada al salario básico a partir de enero de 2026, mientras que las restantes perderán vigencia una vez liquidadas. Para los empleados con jornada parcial, todos los importes serán calculados de manera proporcional.

Las sumas fijas acordadas serán consideradas a los efectos del cálculo del aguinaldo, las indemnizaciones por extinción de contrato, las horas extras y las licencias por vacaciones, lo que refuerza su incidencia sobre el ingreso total de los trabajadores.

Este nuevo acuerdo se firmó tras una etapa de tensión en la negociación paritaria previa. En el primer semestre de 2025, el sindicato había acordado subas escalonadas del 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio, además de tres sumas fijas que totalizaron $115.000. Sin embargo, ese convenio enfrentó resistencias por parte del Poder Ejecutivo, que buscó revisar los porcentajes y dilatar su homologación. A pesar de ello, la mayoría de los comercios implementaron los ajustes pactados.



Cuánto cobrarán los empleados

En junio, con la aplicación del último tramo de la paritaria anterior, los salarios de jornada completa con presentismo alcanzaron los siguientes valores:

Cajero A: $1.050.463

Cajero B: $1.055.517

Cajero C: $1.062.012

Administrativo A: $1.046.856

Administrativo F: $1.095.207

Auxiliar especializado A: $1.059.126

Vendedor D: $1.095.207

Estos importes incluían la suba del 1,7% aplicada en junio más una suma fija de $40.000 correspondiente a ese mes. Para enero de 2026, el piso salarial volverá a recalcularse con la incorporación de la asignación no remunerativa de diciembre.

El acuerdo también contempla una cláusula de revisión que se activará en noviembre. En esa instancia, las partes volverán a reunirse para evaluar la evolución de los indicadores económicos y su impacto en las escalas salariales. De esta forma, se dejó abierta la posibilidad de introducir nuevos ajustes si la inflación u otras variables macroeconómicas lo ameritan.