Un fuego que no se apaga: Dedicó su vida al cuartel de bomberos de Cosquín

Jorge Guzmán dedicó su vida a los bomberos de Cosquín. Tenía apenas doce años cuando pisó por primera vez el cuartel y desde entonces nunca más lo abandonó, vio sus cimientos y su crecimiento. Desde los 18 años, prestó servicio hasta que cumplió sus 43 años y se retiró en una emotiva ceremonia en 2024.

Guzmán, quien también fue miembro policial de la Departamental Punilla, luchó contra el fuego en el Amazonas, asistió a la inundación de San Carlos Minas en el 1992 y salvó cientos de vidas.

En una entrevista exclusiva con EL DIARIO con motivo del Día Nacional del Bombero, habló de sus años de servicio y de su vocación. «Ingresé al cuartel con tan solo 12 años en 1973, cuando recién llevaba un año de su fundación. En esos tiempos, uno podía ingresar como cadete teniendo el permiso de sus padres y mi papá me acompañó. Desde ese día, nunca más lo abandoné. Recuerdo que teníamos una oficina al fondo del terreno, en un desnivel, un rastrojero y una autobomba vieja. No era lo que es hoy, yo veo el crecimiento que ha tenido estos años después de tanto esfuerzo y me emociona. Parte del techo es una estructura de cuando se refaccionó la plaza Prospero Molina, hace algunos años atrás. Fuimos y pedimos las chapas, les pasamos por encima con las autobombas para alisarlas y así hicimos el techo»; recordó.

«Cuando cumplí 18 años, pasé a ser parte del cuerpo activo. Antes no se tenía la conciencia que se tiene hoy sobre el trabajo de los bomberos y no se tenía la asistencia que se brinda hoy. Una de las cosas más fuertes que me tocó vivir fue la inundación de San Carlos Minas. Yo conocía el pueblito y cuando llegamos, vimos que todo eso no estaba. Fueron días muy duros. Después viajé al Amazonas a combatir los incendios junto a otros bomberos; fueron 15 días de mucho trabajo en un terreno que no conocíamos. Nos recibieron muy bien, pero íbamos con custodia, ya que era una zona de tribus también», aseguró sobre las experiencias más fuertes que vivió como integrante del cuartel.

«Así como tuvimos momentos muy duros, también muy lindos. Cuando salvás una vida, hacés lo que aprendiste y para lo que estás ahí. Cuando llegas a tu casa te pones a pensar en eso y uno trata de no creérsela. Muchas veces sentí miedo por mi vida y por el compañero del lado»; sostuvo, en diálogo con este medio.

Sobre la actualidad del cuartel de Cosquín, manifestó: «El cuartel hoy tiene 8 unidades, equipamiento y grandes bomberos que están constantemente trabajando para mejorar. Uno los ve en una emergencia y muchas veces no sabe todo el esfuerzo que hay detrás y las horas de dedicación. Mis últimos siete años fueron como primer jefe y se extraña el cuartel».