Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO JUDICIAL

La Señora Jueza Letrada de Primera Instancia del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la Ciudad de Rawson, Dra. Amorina Testino, cita y emplaza a los herederos de ELBA ORLINDA GONZÁLEZ, en los autos caratulados: “MERA, Ana María c/ GONZÁLEZ, Elba Orlinda s/ Prescripción Adquisitiva” (Expte. N.º 650/2024), para que comparezcan a estar a derecho en el plazo de CINCO (5) DÍAS, bajo apercibimiento de designárseles Defensor Oficial para que los represente en juicio, conforme lo dispuesto por los artículos 147, 148 y 346 del Código Procesal Civil

y Comercial.

Rawson, [ de de 2025].

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO



EDICTO. En cumplimiento de lo establecido en el Art. 2 de la Ley N°11.687, se hace saber que la Sra. María del Carmen Luciano, DNI.: 17.590.950, con domicilio en calle Avenida Libertad N°99 de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba (C.P.: 5152), VENDE Y TRANSFIERE el fondo de comercio identificado como "FARMACIA LUCIANO", ubicado en Avenida Libertad N°143 (ex 99) de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, establecimiento del rubro farmacéutico, con la denominación comercial, clientela, emblema, logos, isotipos, stock de mercadería, maquinarias y todos y cada uno de los muebles, útiles y enseres que se encuentran en el complejo, a favor del Sr. Mateo Mocibob, DNI.: 37.476.400. Pasivos a cargo de la vendedora, libre de personal. Actúa como escribano/a certificante el escribano Recalde Gastón, titular del registro N°624 con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, domicilio profesional en calle José Hernández N°110, edificio Paseo Quattro, torre 6 local 5, donde se podrán efectuar las oposiciones y reclamos de ley correspondientes.

EDICTO

El Dr/a. juez/a en Cámara en lo Civil y Comercial - Sala III - Vocalía 8, en el expediente C-257493/2024, caratulado: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA: SALUZZO, HUGO JOAQUIN y ESPECHE, LEOPOLDO RAUL C/ CARRANO, LEANDRO ADOLFO",hace saber al Sr. CARRANO,LEANDRO ADOLFO (DNI 32891518), que se ha dictado el siguiente proveído:"San Salvador de Jujuy, 20 de septiembre de 2024.1. Atento lo informando precedentemente, téngase por presentado al Dr. LEOPOLDO RAÚL ESPECHE, por sus propios derechos, por constituido domicilio legal y por parte en nombre y representación de HUGO JOAQUÍN SALUZZO. Por promovido INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA en contra de LEANDRO ADOLFO CARRANO.2. Líbrese requerimiento de pago en contra de LEANDRO ADOLFO CARRANO, por la suma de DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 2.077.698.-) (discriminado de la siguiente manera: $ 1.731.415.- por capital y $ 346.283.- por honorarios) más la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS ($ 208.000.-) calculada provisoriamente para accesorias legales. Cítase al ejecutado de remate para que oponga excepciones legítimas si las tuviere, dentro del plazo de CINCO (5) DÍAS, con más CUATRO (04) DÍAS en razón de la distancia, por ante esta Cámara Civil y Comercial, Sala III, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. Intímaselo para que en igual término constituya domicilio dentro del perímetro de esta ciudad y a denunciar correo electrónico válido. (art. 65 del CPCC), dichos plazos serán contados a partir del quinto día posterior a la publicación de los edictos que para el presente MANDAMIENTO se publicarán en el Boletín Oficial y un diario de amplia difusión de la Provincia de Córdoba, por un día.3. Notifíquese (art. 169 C.P.C.C.)".Fdo. Dra.Caballero, Alejandra - Juez de la Cámara en lo Civil y Comercial. Dra. Chorolque, Liliana - Secretario de Cámara

Publíquese edictos en el Boletín Oficial y un Diario de circulación provincial de la Provincia de Córdoba por UN (1) día.-

San Salvador de Jujuy, 25 de septiembre de 2024.

EDICTO

El Juzgado Civil y Comercial de Colón Entre Ríos, a cargo de la DRA MARIA JOSE DIZ, (Jueza), Secretaría del DR. JUAN CARLOS BENITEZ, en los autos caratulados “ROSSINI RENZO JESUS C/ SACKS Y TESSICINI SOFIA ELIZABET Y OTROS S/ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. No 16740-24 , cita y emplaza por el término de quince (15) días al SR. EMANUEL HURST DNI 35.045.187 con ultimo domicilio en Rusia No 212 de Wheelwright Santa Fe, para que comparezca al juicio, por sí o por medio de representante, a hacer valer sus derechos, bajo apercibimieno de designarle defensor de ausentes.

La resolución que ordena la publicación del presente en su parte pertinente dispone: “Colón, 3 de abril de 2025 VISTO:...-RESUELVO: .... denunciar los periódicos en que realizará la publicación edictal...” ....FDO Maria Jose Diz Jueza. “Colón, 07 de Mayo de 2025 RESUELVO: 1.- CITAR y EMPLAZAR a EMANUEL HURST, D.N.I. N° 35.045.187, para que dentro del término de quince días comparezca y conteste demanda, oponga excepciones previas y ofrezca la prueba de que intente valerse, bajo apercibimiento de nombrársele Defensor de Ausentes -art. 329 de la ley de forma.- 2.- DISPONER -atento lo peticionado- que la citación ordenada se hará mediante edictos que se publicarán en el "Diario de Carlos Paz" de la Provincia de Córdoba y en el diario "La Guia” de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, por dos (2) veces. Fdo.: Dra. María Jose Diz - Jueza. Publíquese por dos (2) veces.- Colon, E. Ríos,16 de mayo de 2025.-

La presente se suscribe mediante firma digital.- Dr. Juan Carlos Benitez Secretario

EDICTO

BLANCO MANZANO, NORELIS JOSEFINA s/SOLICITUD CARTA DE CIUDADANÍA

EDICTO: El Sr. Juez Federal Alejandro Sánchez Freytes, Titular del Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, convoca a los ciudadanos en particular, a fin de que por intermedio del Ministerio Público, haga constar al Tribunal, las consideraciones que obsten a la concesión de la ciudadanía argentina, a la persona de: BLANCO MANZANO, NORELIS JOSEFINA de 49 años de edad, nacida el 10 de Marzo de 1976, en la ciudad de La Victoria, República de Venezuela. De ocupación empleada, hija de Francisco Blanco y de Petra Margarita Manzano. Circunstancia que podrá publicar por dos veces, dejando entre la primera y la segunda, transcurrir el lapso de quince días según lo ordenado por el art. 2° tercer párrafo de la ley 24.533. CONSTE. Córdoba, Mayo 15 de 2025.