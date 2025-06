Se anuncian cortes de luz en Córdoba, Unquillo y Mendiolaza

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba anunció cortes de luz para este jueves 5 de junio que afectarán a la capital cordobesa y varias localidades de las Sierras Chicas. Según pudo conocerse, se realizarán trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de área para mejorar el servicio.

En la ciudad de Córdoba, está prevista una restricción de 13:30 a 17:30 horas en los barrios San Pedro Nolasco, Santa Isabel 1ª, Santa Isabel 2ª y Villa El Libertador en forma parcial.

Por su parte, de 13:30 a 16:30 horas, se anuncia un corte en los barrios Los Cigarrales y Cuatro Hojas y de 13:30 a 14:00 horas en los barrios Residencial Centro, Lomas de Mendiolaza y Cuatro Hojas. También está programado un corte de de 16:30 a 17:00 horas en los barrios Residencial Centro, Lomas de Mendiolaza y Cuatro Hojas de la ciudad de Mendiolaza.

En tanto, de 13:30 a 16:30 horas, habrá un corte en los barrios Los Cigarrales B y C, Centro, Lomas del Cigarral, La Loma, Residencial, Parque Serrano, Alto Alegre, Herrera y Corral de Barrancas de Unquillo. Asimismo, de 13:30 a 14:00 horas también habrá una restricción en los barrios Cigarrales B y C, Centro, Lomas del Cigarral, La Loma, Residencial, Parque Serrano, Alto Alegre, Herrera y Corral de Barrancas; y de 16:30 a 17:00 horas, en barrios Cigarrales B y C, Centro, Lomas del Cigarral, La Loma, Residencial, Parque Serrano, Alto Alegre, Herrera y Corral de Barrancas.