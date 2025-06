Adiós a Luis Siquot, el diseñador que dejó una marca imborrable en Córdoba

Córdoba. Días atrás, el 23 de mayo pasado, falleció a los 79 años Luis Siquot, uno de los diseñadores gráficos y tipógrafos de mayor relevancia de Córdoba y de Argentina.

Con una prolífica trayectoria de más de cinco décadas, Siquot dejó una marca imborrable e influyó en varias generaciones de diseñadores.

Nacido el 29 de julio de 1945 en Plaza Huincul, Neuquén, Siquot estudió cine, arquitectura y literatura moderna en Córdoba entre 1964 y 1968.

En 1965 se trasladó a São Paulo y trabajó en la prestigiosa Editora Abril, donde se formó en diseño editorial. Dos años después, ganó una beca para estudiar en la legendaria Escuela de Ulm, de Alemania, heredera directa de la famosa Bauhaus, que brilló en la primera mitad del siglo XX.

Aunque la institución cerró, Siquot siguió su rumbo en la Universidad de Bellas Artes de Hamburgo, Alemania, donde estudió y enseñó entre 1970 y 1975.

Allí fue discípulo del artista Almir Mavignier y del intelectual Max Bense, y asistió a conferencias del mismísimo Johannes Itten. También entabló amistad con Edgar Bayley, figura clave del arte concreto argentino.



Su gran amor: la tipografía

Una de sus grandes pasiones como diseñador, si no la mayor, fue el diseño de tipografía, donde alcanzó niveles de excelencia.

En 1996 presentó la familia tipográfica “Juanita” en Estados Unidos.

Le siguieron otras fuentes reconocidas como ITC Florinda, ITC Abaton, ITC Portago, ITC Arecibo, Arecibo Too e ITC Cali, todas pensadas para funcionar en entornos digitales y con una fuerte impronta autoral. Publicó trabajos con la fundición internacional Monotype, una de las más influyentes del mundo.

Por supuesto, también fue un gran diseñador de afiches, logotipos y tapas de álbumes famosos, como “The Rite of Strings”, nada menos que para Stanley Clarke, Al Di Meola y Jean-Luc Ponty.

Luego se radicó en Córdoba, provincia de la que se enamoró y donde terminó sus días.

Quedará por siempre, para los amantes del diseño y la tipografía, su inmenso legado artístico.