Despidieron a Thiago Correa, el niño que murió tras recibir un balazo en La Matanza

Los familiares de Thiago Correa, el niño de siete años que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo entre tres delincuentes y un policía en el barrio Almafuerte, en el partido bonaerense de La Matanza, lo despidieron este lunes.

El auto que trasladaba el cuerpo del pequeño junto con otros vehículos que lo acompañaban pasó por el Colegio Santa Rosa, a donde asistía el niño, mientras que luego pasó por el Club Unidos de La Tablada, donde Thiago jugaba al fútbol y, finalmente, el recorrido concluyó en el cementerio Parque.

Noticias Relacionadas Muerte de Thiago: imputaron al policía por homicidio con dolo eventual

“La muerte de mi hijo es un dolor que no me lo puede sacar nadie. No tengo palabras”, dijo Fabián, el papá de Thiago Correa en diálogo con Splendid AM990.

En tanto, la imputación del policía que efectuó el disparo que dio en la cabeza del pequeño tomó un nuevo rumbo en las últimas horas, ya que, el fiscal a cargo del caso cambió la acusación del implicado de legítima defensa a homicidio con dolo eventual, por lo cual Facundo Aguilar Fajardo, de 21 años, será indagado a partir de este delito durante este lunes.