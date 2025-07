Maribel Oviedo: de los trasplantes y la lucha al sueño de cubrir un Mundial

Desde la Legislatura de Córdoba compartieron la historia de Maribel Oviedo, empleada legislativa y periodista deportiva, cuya vida es un ejemplo de coraje y perseverancia frente a la adversidad.

Cordobesa, nacida el 17 de enero de 1993, convive desde siempre con la fibrosis quística, una enfermedad sin cura que se llevó la vida de sus hermanos Micaela, Marisol (su gemela) y Omar, pero que no pudo con ella.

Contra todo pronóstico médico, Maribel sigue en pie, llena de proyectos y sueños. Su vida es una sucesión de desafíos superados. En el verano de 2012, recibió un doble trasplante de lóbulos pulmonares, con donantes vivos: sus propios padres, Ernesto y Mariana. Años después, en 2018, su papá volvió a salvarle la vida al donarle un riñón, trasplantado en el Hospital Córdoba.

Su presente laboral y su pasión por el periodismo

Desde abril de 2013, Maribel trabaja en la Legislatura de Córdoba, inicialmente en el edificio histórico de calle Deán Funes y, desde la inauguración del nuevo edificio, en avenida Olmos. Ingresó por el cupo laboral para personas con discapacidad y actualmente se desempeña en el área de Intendencia, colaborando además en proyectos legislativos vinculados al deporte y a la fibrosis quística.

En paralelo, Maribel es periodista deportiva, recibida en 2015 en el Instituto Superior Mariano Moreno, gracias a una beca que le otorgaron tras su trasplante. Su pasión por el fútbol la llevó a cubrir la Liga Cordobesa, siguiendo de cerca el crecimiento de los clubes locales.

Además, fundó Por La Liga Cba, una plataforma digital que funciona en Instagram, Facebook y YouTube, donde junto a otros colegas realiza coberturas y transmisiones de los partidos.

“Me encanta cuando en la calle me reconocen como la periodista de Por La Liga, y no solo por mi enfermedad. Mi sueño es que se me conozca por mi trabajo”, remarca.

Hincha de Talleres y fanática del cuarteto cordobés

Su corazón también late al ritmo del cuarteto, especialmente del de Carlos “La Mona” Jiménez, a quien considera su amigo. “Soy muy ‘Monera’, lo amo, tenemos una conexión especial”, dice orgullosa. Los recuerdos compartidos con el ídolo musical son muchos, desde visitas en su casa hasta invitaciones a cantar arriba del escenario.

Una historia atravesada por la fe y la resiliencia

Las adversidades no se detuvieron. En 2024, Maribel enfrentó un cáncer de útero, que logró superar tras una cirugía exitosa en noviembre de ese año. Acompañada por su familia, por su equipo médico y por su fe en Dios, asegura que nunca perdió la esperanza.

“Creo que las cosas pasan para ayudarnos a crecer y a madurar. Si uno se queda en el ‘¿por qué a mí?’, no vive”, reflexiona.

Esa misma fe la acompañó en los peores momentos, como cuando, internada y conectada a cables en terapia intensiva, se dibujó recibiendo su diploma de secundaria. “A los días, los análisis empezaron a mejorar”, recuerda.

Una vida con nuevos desafíos por delante

Hoy, su salud está más estable. Desde agosto de 2024 vive sola en un departamento en barrio Los Plátanos, aunque sigue muy unida a sus padres, que la apoyaron en cada etapa. También, periódicamente viaja a Porto Alegre, Brasil, para continuar sus controles médicos.

Atenta a los consejos de los médicos, comenzó a trotar y se está preparando para cumplir otro sueño: participar en una maratón en diciembre, aunque sea caminando o trotando.

El otro gran anhelo de Maribel es profesional: quiere cubrir el Mundial de Fútbol 2030 como periodista. Y, conociendo su historia y su determinación, todo indica que va en camino a lograrlo.