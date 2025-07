Los signos del zodíaco que más necesitan poner límites y no se animan

Decir “no” no siempre es fácil. Para algunas personas, establecer límites claros puede sentirse como un acto de rechazo, culpa o miedo a perder el afecto del otro. En el zodíaco, hay signos que tienen una gran capacidad de empatía o entrega, pero eso los lleva muchas veces a olvidarse de sí mismos. A continuación, los tres signos que más necesitan aprender a poner límites (y todavía no se animan del todo):

Piscis

Piscis es el gran empático del zodíaco. Siente lo que otros sienten, se entrega con todo y muchas veces se pone en segundo plano para no herir. Por eso le cuesta decir “basta” o “esto no me hace bien”. Aprender a poner límites no lo aleja del amor: lo protege.

Libra

Libra quiere llevarse bien con todos, mantener la armonía y evitar el conflicto a toda costa. Pero esa búsqueda de equilibrio lo lleva muchas veces a callarse lo que necesita o ceder de más. Poner límites no es perder la paz, es cuidarla.

Cáncer

Cáncer da todo por las personas que quiere. Protege, contiene, sostiene... pero cuando no pone límites, termina agotado o sintiéndose usado. Le cuesta decir “no” por miedo a herir o ser abandonado, pero necesita aprender que también tiene derecho a priorizarse.