Guillermo Francos: “Hay gobernadores que quieren acordar con nosotros”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este domingo por la noche que el Gobierno nacional iniciará una ronda de conversaciones con gobernadores de distintas provincias con el objetivo de asegurar el respaldo necesario para mantener el veto presidencial a las leyes sancionadas el jueves pasado en el Senado.

"El Poder Ejecutivo va a conversar con los gobernadores para sostener el veto", afirmó el funcionario en una entrevista televisiva, y remarcó que "hay mandatarios provinciales que quieren acordar con nosotros".

Noticias Relacionadas La jueza Preska anuncia hoy si acepta la apelación de la Argentina

Francos subrayó que el diálogo con los jefes provinciales es permanente y que él mismo mantiene contacto constante con distintos gobernadores. No obstante, reconoció que estas negociaciones se dan en un contexto condicionado por el “clima electoral” que atraviesa el país en este año de comicios.

Según explicó, el objetivo de estos encuentros es volver a plantearles a los gobernadores que el Estado nacional no puede afrontar el aumento del gasto que implican las leyes recientemente aprobadas, ya que no cuentan con una fuente de financiamiento clara. “Esos proyectos significan un incremento de dos puntos del PBI y no se financian con lo que plantea la oposición”, sostuvo.

El jefe de Gabinete evitó precisar fechas o nombres de los encuentros que se llevarán adelante, pero insistió en que varios mandatarios provinciales muestran disposición a negociar con el Gobierno nacional, en parte porque reconocen que el presidente Javier Milei mantiene altos niveles de imagen positiva en sus distritos. “La gente está apoyando las políticas de recorte del gasto, la eliminación de organismos y la reducción del personal estatal”, aseguró.

Francos reiteró que el presidente Milei vetará las leyes referidas a jubilaciones y discapacidad, y detalló que el oficialismo trabaja para conservar ese veto, impidiendo que la oposición reúna los dos tercios de los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso para revertirlo.

“Vamos a tener reuniones con varios gobernadores. Muchos saben que Milei está muy bien posicionado en sus provincias y quieren acordar con nosotros”, afirmó el funcionario, aunque aclaró que todo se está dando en un contexto político atravesado por la campaña electoral.