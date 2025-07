El inmigrante que escribió su futuro en Carlos Paz y le dedicó una canción

Gustavo Álvarez, oriundo de Asturias (España), viajó a la Argentina en 1948 luego de la Guerra Civil y decidió instalarse en Villa Carlos Paz. Se enamoró tanto de la ciudad que lo cobijó en medio del dolor y el desarraigo, que le compuso una canción, la cual se ha convertido en un tesoro para sus hijos y nietos.

Con motivo del 112 aniversario de la ciudad, EL DIARIO tuvo la posibilidad de dialogar con su familia y disfrutar la canción.

«Se enamoró de Villa Carlos Paz como nadie»; aseguró su nieta Analía, quien este 16 de julio, en una fecha tan especial para la ciudad, decidió homenajearlo compartiendo un poco de ese amor a través de la canción que compuso, junto al video donde se puede verlo cantar.

Su abuelo fundó un reconocido hotel y tuvo que ver con el desarrollo de la ciudad y la región en los años siguientes.

La historia de un inmigrante

La familia de Gustavo Álvarez tenía una empresa de colectivos y camiones en España y su experiencia lo llevó a ser conductor de un taque de guerra y tener un rol activo en la Guerra Civil. Una vez concluido el conflicto, viajó junto a sus hermanos Secundino y Juanin a la Argentina. Su tío tenía lotes en Sierra de Oro y la oficina de ventas estaba en Buenos Aires y lo invitaron al país.

Fueron ellos quienes hicieron el loteo de Sierra de Oro y San Nicolás. Al año siguiente, después de un viaje largo en barco, llegó su esposa María Concepción Carolina con su hija de 5 años, Marysol.

«Después se pusieron un cortadero de ladrillos en la entrada de Alta Gracia. Con esos ladrillos, construyeron la Hostería Asturias, que estaba ubicada en la calle San Lorenzo y Las Heras, en Carlos Paz. En el año 1950, cuando iba a nacer el segundo hijo, mi papá Juan Carlos, viene la madre de mi abuelo. Querían instalarse acá porque consideran que Buenos Aires se había vuelto peligroso. Mi abuelo era un amante de Carlos Paz y por eso le escribe una canción, que él mismo cantaba»; relató Analía.

La canción para Carlos Paz

Cuando yo salí de España

me vine aquí a la Argentina,

me radique en esta tierra,

que es una tierra divina.

Me quede aquí en CARLOS PAZ

gran lugar de serranía,

pues esto a mí me recuerda

a la tierra donde vivía;

Que esta en el norte de España

y es Asturias de mi vida.

Es un clima inmejorable

el que tenemos aquí.

Los amigos me recuerdan

a los que he dejado allí…

La llaman a esta ciudad

la “gran perla de las Sierras”

Nadie debe dejar de venir a conocerla,

pues es un lugar de ensueño

este rincón cordobés

que el que viene a visitarlo

le cuesta marchar después.

Y con esto me despido,

y no es una cosa extraña

que yo quiera a la Argentina,

Lo mismo que quiero a España.